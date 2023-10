"Mga Metapora ng Fertilisasyon: Ang Impluwensiya ng Gender-Egalitarianism"

Ang isang bagong pag-aaral ng Yale sociologist na si Rene Almeling ay nagpapakita na ang mga tradisyunal na metapora para sa pagpapabunga ng tao, na naglalarawan ng kumpetisyon sa pagitan ng mga selula ng tamud at isang passive na itlog, ay patuloy na nagpapatuloy sa kabila ng mga nagbabagong pananaw sa kasarian, kasarian, at sekswalidad. Ang pag-aaral, batay sa mga panayam sa isang magkakaibang sample ng 47 na indibidwal, ay nagbubunyag ng pagkalat ng isang mas kasarian-egalitarian metapora na naglalarawan sa tamud at itlog bilang dalawang pantay na kalahati.

Ang mga metapora ay makapangyarihang kasangkapang pangwika na parehong sumasalamin at humuhubog sa ating kolektibong pag-unawa sa ating mga katawan, ating sarili, at lipunan. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga biyolohikal na metapora na ito, makakakuha tayo ng mga insight sa mga paniniwala at pagkilos na pinagbabatayan ng mga ito. Ang pananaliksik ni Almeling, na inilathala sa journal Gender & Society, ay binuo sa isang 1991 na papel ng antropologo na si Emily Martin, na itinatampok kung paano nakaimpluwensya ang kultural na paniniwala ng pagkalalaki at pagkababae sa mga siyentipikong salaysay na nakapalibot sa pagpapabunga.

Sa nakalipas na tatlong dekada, nagkaroon ng lumalaking hamon sa pagpapalagay ng heterosexuality at ang binary categorization ng mga katawan bilang lalaki man o babae. Lumayo rin ang mga siyentipiko mula sa paglalarawan ng tamud bilang aktibo at mga itlog bilang passive, sa halip ay isinasama ang mga paglalarawan ng walang layuning paggalaw ng tamud at mga itlog na naglalabas ng mga kemikal na signal. Ang pag-aaral ni Almeling ay naghangad na matukoy kung ang pagbabago ng mga paniniwala tungkol sa kasarian at sekswalidad ay nauugnay sa iba't ibang metapora para sa pagpapabunga.

Ang pag-aaral ay nag-survey sa mga indibidwal mula sa pangkalahatang publiko, na kumakatawan sa iba't ibang mga background sa edukasyon, trabaho, sekswalidad, at pinagmulan ng lahi at etniko. Ang mga natuklasan ay nagsiwalat na ang karamihan sa mga lalaki (30 sa 33) at dalawang-katlo ng mga kababaihan (9 sa 14) ay gumagamit pa rin ng tradisyonal na metapora ng aktibong tamud at passive egg. Inilarawan ng mga indibidwal na ito ang tamud na nakikipagkumpitensya sa isang karera o isang labanan bago ang isang matagumpay na tumagos sa itlog.

Gayunpaman, humigit-kumulang isang-katlo ng mga lalaki (12 sa 33) at dalawang-katlo ng mga babae (10 sa 14) ay yumakap sa ibang metapora kung saan ang tamud at itlog ay magkapantay na bahagi na nagsasama-sama upang bumuo ng isang kabuuan. Hindi tulad ng tradisyunal na metapora, walang kompetisyon o pagtagos na kasama sa mas egalitarian na bersyong ito. Ang parehong mga cell ay nakita bilang kinakailangan, at alinman ay hindi sapat sa sarili nitong.

Mahalagang tandaan na wala sa mga sumasagot ang naglarawan sa itlog bilang aktibong ahente ng paglilihi. Binibigyang-diin ni Almeling na ang pag-unawa sa mga pattern sa kung paano ginagamit ng mga tao ang mga metapora na ito ay nagbibigay ng pananaw sa kung paano hinuhubog ng mga paniniwala sa lipunan ang ating pananaw sa mga biological na proseso.

Ang paggamit ng mga metapora ay lumalampas sa siyentipikong pananaliksik; nakakaapekto ito sa mga pag-uusap sa pagitan ng mga clinician at mga pasyente, pag-uulat sa mga teknolohiyang reproduktibo ng mga mamamahayag, paggawa ng patakaran ng mga mambabatas, at ang pang-araw-araw na buhay ng mga indibidwal. Ang mga metapora na ginagamit natin sa pagtalakay sa biology ay may kapangyarihang hubugin ang ating mga kaisipan at makaimpluwensya sa lipunan sa isang makabuluhang lawak.

Pinagmumulan:

– Gender & Society Journal – Yale University Sociology Department

– “GUYnecology: The Missing Science of Men's Reproductive Health” ni Rene Almeling