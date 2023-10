Ang Epekto ng Spacecraft sa Upper Atmosphere ng Earth na Inihayag ng mga Siyentipiko

Natuklasan ng mga siyentipiko na ang mga labi mula sa mga rocket at spacecraft na naiwan sa itaas na kapaligiran ng Earth ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa klima. Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Proceedings of the National Academy of Sciences ay nagsiwalat ng malaking halaga ng aluminyo at mga kakaibang metal sa stratosphere ng Earth. Natukoy ng pangkat ng mga mananaliksik ang mga bihirang metal na ito na nagmula sa pagsunog ng spacecraft sa panahon ng muling pagpasok. Ang paghahanap na ito ay nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa kung paano naaapektuhan ng lumalagong industriya ng espasyo ang itaas na kapaligiran ng Earth.

Kasama sa pag-aaral ang pagpapatakbo ng isang espesyal na eroplano ng pananaliksik na nilagyan ng isang sensitibong tool upang mangolekta ng mga aerosol sa atmospera. Ang nakolektang data ay nagpahiwatig na higit sa 20 elemento, kabilang ang lithium, aluminyo, tanso, at tingga, ay naroroon sa mga ratio na tumutugma sa mga ginagamit sa spacecraft. Ang mga metal na ito ay natagpuan sa humigit-kumulang 10% ng mga particle ng sulfuric acid, na mahalaga para sa pagprotekta at pag-buffer sa ozone layer.

Ang pagtaas ng bilang ng mga paglulunsad ng rocket ay nag-aambag sa akumulasyon ng mga metal na particle na ito sa stratosphere. Noong 2022, nagkaroon ng record-breaking na 180 na paglulunsad ng rocket, at ang bilang na ito ay inaasahang tataas habang ang industriya ng kalawakan ay patuloy na naglulunsad ng higit pang mga satellite at spacecraft. Binigyang-diin ng mga mananaliksik ang pangangailangang maunawaan ang epekto ng paglipad sa kalawakan ng tao sa planeta, lalo na sa ozone layer, na gumaganap ng mahalagang papel sa pagsipsip ng mapaminsalang radiation mula sa Araw.

Itinatampok ng mga natuklasan ng pag-aaral ang pagkaapurahan ng pag-aaral at pag-unawa sa mga pagbabagong nagaganap sa atmospera ng Earth. Ang epekto ng trabaho ng tao at mga aktibidad sa kalawakan ay maaaring mas makabuluhan kaysa sa naisip. Mahalagang bigyang-priyoridad ang pananaliksik sa ating planeta upang mas maunawaan at mapagaan ang mga potensyal na kahihinatnan ng paggalugad sa kalawakan.

