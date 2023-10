Ang Epekto ng Space Debris sa Atmosphere ng Earth

Ang isang bagong pag-aaral na inilathala sa Proceedings of the National Academy of Sciences ay nagpapakita na ang mga labi ng kalawakan, na binubuo ng mga natitirang bahagi mula sa mga rocket at spacecraft, ay may potensyal na pangmatagalang epekto sa klima ng Earth. Ang mga siyentipiko ay nagsagawa ng isang misyon ng pananaliksik gamit ang isang sensitibong tool na nakakabit sa isang espesyal na eroplano ng pananaliksik upang pag-aralan ang atmospera at nakahanap ng malaking halaga ng aluminum at mga kakaibang metal sa stratosphere ng Earth.

Nagawa ng mga mananaliksik na itugma ang mga bihirang metal na ito sa mga ginagamit sa mga rocket at satellite, na nagpapahiwatig na ang singaw na metal ay malamang na nagmula sa spacecraft na nasusunog sa muling pagpasok sa atmospera. Itinatampok ni Propesor Daniel Cziczo, kasamang may-akda ng pag-aaral, ang kahalagahan ng paghahanap ng materyal na gawa ng tao na ito sa diumano'y malinis na rehiyon ng atmospera. Binibigyang-diin niya ang pangangailangan para sa mas malapit na pagsusuri sa anumang mga pagbabagong nagaganap sa stratosphere, na isang matatag na rehiyon ng atmospera.

Ang pag-aaral ay naglalayong tugunan ang matagal nang hinala na ang itaas na kapaligiran ng Earth ay naiimpluwensyahan ng lumalaking industriya ng espasyo. Gayunpaman, ang pag-aaral sa lugar na ito, na umaabot hanggang 51 kilometro sa ibabaw, ay napakahirap. Upang magsagawa ng kanilang pagsisiyasat, ang mga siyentipiko ay gumamit ng isang NASA WB-57 na sasakyang panghimpapawid upang sampolan ang atmospera 19 kilometro sa itaas ng lupa sa Alaska.

Ang pagsusuri sa mga sample ay nagsiwalat na ang mga metal ay naroroon sa humigit-kumulang 10% ng mga particle ng sulfuric acid, na bumubuo sa karamihan ng mga particle sa stratosphere at nag-aambag sa proteksyon at buffering ng ozone layer. Higit pa rito, nakita ng mga mananaliksik ang higit sa 20 elemento sa mga ratio na pare-pareho sa mga ginagamit sa spacecraft. Kapansin-pansin, ang mga metal tulad ng lithium, aluminyo, tanso, at tingga mula sa muling pagpasok ng spacecraft ay natagpuan nang mas sagana kaysa sa mga metal na matatagpuan sa natural na cosmic dust.

Ang pag-aaral na ito ay dumating sa panahon na ang industriya ng kalawakan ay nakakaranas ng hindi pa nagagawang paglago, na may record-breaking na 180 na paglulunsad ng rocket noong 2022, kumpara sa 136 noong 2021. Habang mas maraming satellite at spacecraft ang inilulunsad sa orbit ng Earth at higit pa, ang dami ng mga debris na pumapasok inaasahang tataas ang kapaligiran. Ang muling pagpasok ng mga rocket at satellite, pati na rin ang pagbagsak ng mga satellite sa atmospera, ay nakakatulong sa pagkakaroon ng mga aerosol particle na ito sa stratosphere.

Ang stratosphere ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa sistema ng klima ng Earth. Ito ay tahanan ng ozone layer, na sumisipsip ng isang bahagi ng radiation ng Araw, na pumipigil sa pag-abot nito sa ibabaw ng planeta. Ang ozone layer ay mahalaga para sa proteksyon ng lahat ng nabubuhay na bagay sa Earth, at kung wala ito, ang buhay na alam natin ay malamang na imposible.

Itinatampok ng pananaliksik na ito ang makabuluhang epekto ng trabaho ng tao at paglipad sa kalawakan sa ating planeta. Binibigyang-diin nito ang agarang pangangailangan na maunawaan at bigyang-priyoridad ang pag-aaral ng Earth upang mapagaan ang anumang mga potensyal na kahihinatnan na nagreresulta mula sa mga aktibidad ng industriya ng kalawakan.

Pinagmumulan:

Paglilitis ng National Academy of Sciences