Ang Natutunaw na Antarctic Ice Sheet: Pag-unawa sa Tungkulin ng Subglacial Discharge

Sa gitna ng malawak na nagyeyelong tanawin ng Antarctica ay matatagpuan ang Antarctic ice sheet, isang kritikal na bahagi ng sistema ng klima ng ating planeta. Ang napakalaking sheet ng yelo na ito ay hindi lamang sumasalamin sa sikat ng araw, na tumutulong na panatilihing malamig ang Earth, ngunit nag-iimbak din ito ng nakakagulat na 70 porsiyento ng freshwater sa mundo. Gayunpaman, ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga siyentipiko mula sa Scripps Institution of Oceanography sa Unibersidad ng California, San Diego (UCSD), ay nagbigay-liwanag sa isang kababalaghang hindi pangkaraniwang bagay na maaaring makabuluhang makaapekto sa pandaigdigang antas ng dagat.

Ang pananaliksik, na inilathala sa journal Science Advances, ay nagpapakita na habang ang tubig sa ilalim ng mga glacier ay natutunaw at umaagos palabas sa dagat, nagiging sanhi ito ng pagtunaw ng yelo sa mas mabilis na bilis. Tinutukoy ng mga siyentipiko ang prosesong ito bilang subglacial discharge. Dati, hindi isinasaalang-alang ng mga malalaking pag-asa ng pagtaas ng lebel ng dagat, gaya ng Intergovernmental Panel on Climate Change, ang karagdagang pagkawala ng yelo na nagreresulta mula sa subglacial discharge.

Ayon kay Tyler Pelle, nangungunang may-akda ng pag-aaral, ang mga tumpak na pagpapakita ng pandaigdigang pagtaas ng antas ng dagat ay mahalaga para sa kagalingan ng mga komunidad sa baybayin. Ang mga kasalukuyang pagtatantya ay maaaring minamaliit ang rate ng pagtaas ng antas ng dagat sa buong mundo, na maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan para sa milyun-milyong tao na naninirahan sa mababang lugar sa baybayin. Binigyang-diin ni Pelle ang pangangailangan na isama ang subglacial discharge sa mga pagsisikap sa pagmomodelo upang magbigay ng mas tumpak na mga hula.

Nakatuon ang pag-aaral sa dalawang East Antarctic glacier: Denman at Scott. Ang mga glacier na ito, na matatagpuan sa tabi ng isa't isa sa ibabaw ng isang continental trench na may lalim na mahigit dalawang milya, ay may potensyal na magtaas ng antas ng dagat ng halos limang talampakan. Gamit ang iba't ibang mga sitwasyon sa paglabas, ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng mga simulation ng glacial retreat hanggang sa taong 2300. Nang isinaalang-alang ang subglacial discharge, hinulaan ng modelo na ang dalawang glacier ay aabot sa slope ng trench nang 25 taon nang mas maaga kaysa sa naunang naisip.

Si Jamin Greenbaum, isang co-author ng pag-aaral, ay nagsabi na ang pananaliksik ay nagsisilbing isang wake-up call para sa komunidad ng pagmomolde. Ang hindi pag-account para sa subglacial discharge ay sumisira sa katumpakan ng mga hula. Higit pa rito, itinatampok ng pag-aaral ang kritikal na papel na ginagampanan ng mga tao sa pagpapagaan ng pagtaas ng antas ng dagat sa pamamagitan ng pagpigil sa mga paglabas ng greenhouse gas. Bagama't mahalaga ang paglabas ng subglacial, sa huli ay ang mga aksyon ng sangkatauhan ang may hawak ng susi sa pag-iwas sa isang senaryo ng doomsday.

Ang mga implikasyon ay lumampas sa Denman at Scott glacier. Ang subglacial meltwater ay naobserbahan sa ilalim ng iba't ibang Antarctic glacier, tulad ng Thwaites, Pine Island, at Totten. Kailangan ng karagdagang pananaliksik upang maunawaan ang laki ng epekto ng subglacial discharge sa mga glacier na ito at ang kasunod na pagtaas ng lebel ng dagat.

Sa pamamagitan ng pagbibigay-liwanag sa papel ng subglacial discharge sa pagtunaw ng yelo sa Antarctic, ang pag-aaral na ito ay nagsisilbing matinding paalala ng kagyat na pangangailangan na tugunan ang pagbabago ng klima. Ang mga inaasahang hinaharap at paghahanda sa komunidad sa baybayin ay nakasalalay sa isang tumpak na pag-unawa sa pagtaas ng antas ng dagat. Sa pamamagitan lamang ng pagsasaalang-alang sa lahat ng mga kadahilanan, kabilang ang epekto ng subglacial discharge, maaari nating mas mahusay na mag-navigate sa landas patungo sa isang napapanatiling hinaharap.

FAQ

Ano ang subglacial discharge?

Ang subglacial discharge ay tumutukoy sa proseso ng pagtunaw ng tubig sa ilalim ng glacier at umaagos palabas sa dagat. Ito ay isang makabuluhang kadahilanan na nagpapabilis sa pagkatunaw ng mga glacier at nag-aambag sa pagtaas ng antas ng dagat.

Bakit mahalaga ang tumpak na projection ng pagtaas ng lebel ng dagat?

Ang tumpak na pagtataya ng pagtaas ng antas ng dagat ay mahalaga para sa kapakanan ng mga komunidad sa baybayin. Milyun-milyong tao ang naninirahan sa mabababang coastal zone, at ang mga tumpak na hula ay nakakatulong sa paghahanda sa mga komunidad na ito para sa mga potensyal na epekto ng pagtaas ng lebel ng dagat.

Ano ang mga implikasyon ng subglacial discharge sa pagtaas ng lebel ng dagat?

Iminumungkahi ng pag-aaral na ang kasalukuyang mga pagpapakita ng pagtaas ng antas ng dagat ay maaaring minamaliit ang rate dahil sa karagdagang pagkawala ng yelo na dulot ng subglacial discharge. Ang pagsasama ng prosesong ito sa mga modelo ay nakakatulong na magbigay ng mas tumpak na mga hula at tulong sa pag-unawa sa laki ng epekto sa mga glacier sa buong mundo.

Ano ang papel ng mga greenhouse gas emissions sa pagtaas ng lebel ng dagat?

Binibigyang-diin ng pag-aaral na ang mga pagkilos ng tao, partikular na ang pagbabawas ng mga greenhouse gas emissions, ay may mahalagang papel sa pagpapagaan ng pagtaas ng lebel ng dagat. Bagama't mahalaga ang paglabas ng subglacial, ang pagpigil sa mga emisyon ay mahalaga upang maiwasan ang isang senaryo ng doomsday.

Pinagmumulan:

– Orihinal na artikulo: EcoWatch – Antarctic ice sheet study: Scripps Institution of Oceanography sa University of California, San Diego (UCSD) (https://www.ecowatch.com/antarctic-ice-sheet-study-subglacial-discharge-2656326507 .html)

– Pag-aaral: Science Advances – “Pinapabilis ng subglacial discharge ang hinaharap na pag-urong ng Denman at Scott Glaciers, East Antarctica” (https://advances.sciencemag.org/content/7/43/eabd6867)