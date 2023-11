Achieving Flight on Mars: The Ingenious Ingenuity Helicopter

By

Ang Indian mechanical engineer na si Dr. J Bob Balaram, isang alumnus ng Indian Institute of Technology (IIT) Madras, ay may mahalagang papel sa Mars Mission team ng NASA sa Jet Propulsion Laboratory (JPL). Ang kanyang makabagong disenyo at kadalubhasaan sa engineering ay nagbigay daan para sa paglikha ng Ingenuity helicopter, na kasalukuyang lumilipad sa ibabaw ng Martian.

Ang Ingenuity, na binansagang "Ginny," ay isang groundbreaking na tagumpay para sa ahensya ng kalawakan ng US. Tumimbang lamang ng 1.8 kg, ang pambihirang sasakyang panghimpapawid na ito ay bahagi ng Perseverance rover ng NASA, na inilunsad noong 2020 at patuloy na gumagana sa Mars. Ang matagumpay na paglipad ng helicopter ay isang patunay ng simbuyo ng damdamin at dedikasyon ni Dr. Balaram.

Ang katalinuhan ng Ingenuity ay nakasalalay hindi lamang sa pagbuo nito kundi pati na rin sa kakayahang mag-navigate sa kapaligiran ng Martian. Katulad ng pagpapalipad ng sasakyang panghimpapawid sa Earth, ang pag-unawa sa mga kondisyon ng panahon ay mahalaga para sa ligtas na mga operasyon ng paglipad. Dr. Balaram, sa isang artikulo sa website ng Mars Helicopter ng NASA, ay nagha-highlight sa kahalagahan ng parehong panahon sa atmospera at panahon sa kalawakan para sa mga kakayahan sa paglipad ng Ingenuity.

Ang lagay ng atmospera ay tumutukoy sa mga salik gaya ng density ng hangin, temperatura, at mga profile ng hangin, na direktang nakakaapekto sa pagganap ng helicopter. Ang mga parameter ng flight ay kailangang isaayos nang naaayon batay sa mga kundisyong ito. Bukod pa rito, ang mga panganib sa paglipad na nauugnay sa pag-alis, landing, at malakas na hangin ay dapat ding maingat na isaalang-alang, katulad ng mga alalahanin ng isang piloto sa Earth.

Upang matiyak ang ligtas na mga flight, ang mga operator ng Ingenuity ay kumunsulta sa mga eksperto sa panahon na gumagamit ng iba't ibang mga modelo at instrumento na magagamit sa rover. Ang mga modelong ito ay mula sa mga modelo ng pandaigdigang sirkulasyon hanggang sa mga fine-scale na geographic na modelo na kumukuha ng mga lokal na epekto sa Jezero Crater. Ang data mula sa Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA) sa Perseverance, na nilagyan ng mga atmospheric sensor, ay higit na nagpapaalam sa proseso ng paggawa ng desisyon.

Sa kabutihang palad, ang pagtataya ng panahon sa Mars ay medyo mas simple kumpara sa Earth dahil sa kawalan ng mga karagatan. Ang mga pattern sa Mars ay mas predictable, na nagbibigay-daan sa team na suriin ang makasaysayang data ng panahon na humahantong sa paglipad at gumawa ng matalinong mga desisyon.

Ang katalinuhan mismo ay isang kahanga-hangang teknolohikal na gawa. Binuo gamit ang ultra-lightweight na carbon fiber at nakatayo sa kalahating metro lamang ang taas, ipinapakita nito ang talino sa paglikha ng modernong engineering. Ang manipis na kapaligiran ng Martian, humigit-kumulang isang-daang bahagi ng density ng Earth, ay nangangailangan ng mga blades ng helicopter na umikot sa bilis na 2400 hanggang 2900 rpm, sampung beses na mas mabilis kaysa sa mga helicopter sa Earth.

Ang groundbreaking na eksperimentong ito ay minarkahan ang unang pinapatakbo at kinokontrol na paglipad sa ibang planeta. Pagkatapos maglakbay sa Mars sa loob ng Perseverance rover, na-deploy ang Ingenuity sa Martian surface noong Abril 3, 2021. Sa loob ng 30-araw na pang-eksperimentong window, magsasagawa ito ng isang serye ng mga pagsubok na flight, na higit na magpapalawak sa ating pang-unawa sa extraterrestrial aviation.

Si Dr. Balaram, isang mapagpakumbaba at magaling na inhinyero, ay nagpaplanong magretiro sa NASA sa lalong madaling panahon, na may pananaw na magbigay ng inspirasyon at suportahan ang mga estudyanteng Indian sa kanilang pagtugis sa paggalugad sa kalawakan. Pinahahalagahan niya ang kanyang pagsasanay sa IIT Madras para sa kanyang tagumpay at naniniwala na mayroong hindi mabilang na mga mahuhusay na mag-aaral sa India na naghihintay na ipagmalaki ang bansa.

FAQ:

Q: Ano ang Ingenuity?

A: Ang Ingenuity ay isang helicopter na dinisenyo ni Dr. J Bob Balaram para sa Mars Mission team ng NASA na kasalukuyang lumilipad sa ibabaw ng Martian.

Q: Ano ang kahalagahan ng Ingenuity helicopter?

A: Ang Ingenuity helicopter ay ang unang pinapagana at kinokontrol na paglipad sa ibang planeta, na nagpapakita ng mga makabagong pagsulong sa extraterrestrial aviation.

T: Paano nakakaapekto ang panahon sa paglipad ng Ingenuity?

A: Ang lagay ng atmospera, kabilang ang mga salik tulad ng density ng hangin, temperatura, at mga profile ng hangin, ay nakakaapekto sa pagganap ng helicopter. Ang koponan ng Ingenuity ay kumunsulta sa mga eksperto sa panahon at gumagamit ng mga modelo ng panahon at data mula sa mga instrumento sa Perseverance rover upang matiyak ang ligtas na operasyon ng paglipad.

Q: Ano ang pagbuo ng Ingenuity?

A: Ang katalinuhan ay gawa sa napakagaan na carbon fiber at nasa kalahating metro ang taas. Ang mga blades nito ay umiikot sa bilis ng sampung beses na mas mabilis kaysa sa mga helicopter sa Earth upang mabawi ang manipis na kapaligiran ng Martian.

T: Ano ang mga plano ni Dr. Balaram sa hinaharap?

S: Plano ni Dr. Balaram na magretiro mula sa NASA at nilalayon niyang suportahan at bigyang-inspirasyon ang mga estudyanteng Indian sa kanilang pagtugis sa paggalugad sa kalawakan. Nilalayon niyang mag-ambag sa mga pagsisikap sa outreach sa India.