Hindi Natutugunan ng Media ang Epekto sa Kapaligiran ng Mga Single-use na Facemask

Ang isang kamakailang pagsusuri na isinagawa ng isang pangkat ng mga eksperto mula sa Bangor University ay nagbigay-liwanag sa kabiguan ng media na bigyang-diin ang negatibong epekto ng single-use facemask sa kapaligiran. Ang pag-aaral, na nagsuri sa British at Irish press coverage mula Marso 2020 hanggang Disyembre 2021, ay nagsiwalat na ang mga pahayagan ay higit na pinapaboran ang mga single-use surgical mask sa kanilang pag-uulat, nang hindi sapat na tinutugunan ang isyu ng pamamahala ng basura at pagpapanatili ng kapaligiran.

Ayon kay Dr. Anaïs Augé, ang unang may-akda ng pag-aaral, ang paraan ng pag-uulat ng media sa mga maskara ay makabuluhang nakaimpluwensya sa mga pagpipilian sa pagsusuot ng maskara ng mga tao sa panahon ng pandemya. Ang terminong 'mga maskara' ay kadalasang ginagamit upang tumukoy sa mga disposable face mask, habang ang 'mga panakip sa mukha' ay nauugnay sa mga gawang bahay o binili sa tindahan na mga materyal na maskara. Ang media ay madalas ding gumamit ng 'mask' kapag tinatalakay ang mandatoryong pagsusuot, habang ang 'face-covering' ay ginagamit kapag may napiling elemento.

Sa kabila ng mga siyentipikong talakayan sa kaligtasan at muling paggamit ng mga panakip sa mukha, ang mga pahayagan ay higit na napabayaan na ihatid ang impormasyong ito sa publiko. Binigyang-diin ni Dr. Morwenna Spear, isang material scientist, na kakaunti ang atensyong ibinibigay sa mga alalahanin sa kapaligiran na nauugnay sa single-use mask, kahit na sa mga unang yugto ng pandemya ng COVID-19.

Naniniwala ang pangkat ng pananaliksik na ang mga pahayagan ay may papel na ginampanan sa pagtataguyod ng paggamit ng mga pang-isahang gamit na maskara at nag-ambag sa pagtaas ng basurang nabuo. Itinatampok ng pag-aaral ang pangangailangan para sa mas responsableng pag-uulat na isinasaalang-alang ang epekto sa kapaligiran ng iba't ibang opsyon sa maskara at hinihikayat ang paggamit ng mga magagamit muli na panakip sa mukha.

Ang pag-aaral na ito ay bahagi ng proyekto ng Arts and Humanities Research Council na pinamumunuan ni Prof. Nathan Abrams, na naglalayong maunawaan ang mga salik na nakakaimpluwensya sa mga pagpili at pag-uugali ng mga mamimili tungkol sa mga facemask. Binigyang-diin ng proyekto ang responsableng pagtatapon ng mga maskara at ang kahalagahan ng pagmemensahe sa media sa pag-impluwensya sa pampublikong motibasyon at paggawa ng desisyon.

Sa pangkalahatan, binibigyang-diin ng pagsusuri ang napalampas na pagkakataon ng media na tugunan ang mga kahihinatnan sa kapaligiran ng single-use facemask at itaas ang kamalayan sa publiko. Nanawagan ito para sa isang mas komprehensibong diskarte sa pag-uulat na isinasaalang-alang ang mga pagsasaalang-alang sa pagpapanatili at nagbibigay-daan sa mga indibidwal na gumawa ng matalinong mga pagpipilian upang maprotektahan ang parehong pampublikong kalusugan at kapaligiran.