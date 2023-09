Ang Papel ng Mitochondrial DNA sa Human Reproduction

Sinasaliksik ng artikulong ito ang bagong pananaliksik na nagpapatunay sa siyentipikong pag-unawa na ang mitochondrial DNA (mtDNA) ay eksklusibong minana mula sa ina. Ang pag-aaral, na inilathala sa journal Nature Genetics, ay isang pakikipagtulungan sa Oregon Health & Science University at iba pang mga institusyon.

Noong nakaraan, pinaniniwalaan na ang paternal mtDNA ay inalis pagkatapos ng pagpapabunga, ngunit natuklasan ng pag-aaral na ang mature na tamud ay nagdadala ng isang maliit na bilang ng mitochondria, kahit na wala silang buo na mtDNA. Natuklasan din ng mga mananaliksik na ang mga selula ng tamud ay kulang ng protina na mahalaga para sa pagpapanatili ng mtDNA. Ang dahilan para sa pagbubukod na ito ay kasalukuyang hindi alam, ngunit maaaring nauugnay ito sa mataas na pangangailangan ng sperm ng enerhiya sa panahon ng pagpapabunga, na maaaring humantong sa akumulasyon ng mga mutation ng mtDNA.

Sa kabaligtaran, ang pagbuo ng mga itlog, na kilala bilang mga oocytes, ay pangunahing umaasa sa nakapalibot na mga selula para sa enerhiya at nagpapanatili ng medyo malinis na mtDNA. Ang pagkakaibang ito ay nag-aambag sa ebolusyonaryong kalamangan ng eksklusibong pagmamana ng maternal mtDNA, dahil nililimitahan nito ang panganib ng mga mutation ng mtDNA na nagdudulot ng sakit sa mga supling. Ang mga mutasyon sa mtDNA ay maaaring magresulta sa mga nakamamatay na karamdaman na nakakaapekto sa mga organo na may mataas na pangangailangan sa enerhiya, tulad ng puso, kalamnan, at utak.

Upang maiwasan ang paghahatid ng mga kilalang sakit sa mtDNA, binuo ang mitochondrial replacement therapy (MRT). Kasama sa MRT ang pagpapalit ng mutant mtDNA ng malusog na mtDNA mula sa mga donor egg sa pamamagitan ng in vitro fertilization. Gayunpaman, ang mga klinikal na pagsubok para sa MRT sa United States ay kasalukuyang pinaghihigpitan, at ang mga pagsubok ay isinasagawa sa ibang mga bansa gaya ng United Kingdom at Greece.

Ang bagong pagtuklas tungkol sa papel ng mtDNA sa sperm maturation at fertilization ay may mahalagang implikasyon para sa fertility ng tao at germ cell therapy. Ang pag-unawa sa paggana ng mga protina na kasangkot sa pagpapanatili ng mtDNA ay maaaring humantong sa mga pagsulong sa mga paggamot sa kawalan ng katabaan at mga teknolohiyang tinulungan ng reproduktibo.

Kahulugan:

– Mitochondrial DNA (mtDNA): Ang genetic code na nakaimbak sa mitochondria, na kumikilos bilang powerplant ng bawat cell sa katawan.

– Oocyte: Isang umuunlad na itlog.

– Mitochondrial transcription factor A (TFAM): Isang protina na mahalaga para sa pagpapanatili ng mtDNA.

– Mitochondrial replacement therapy (MRT): Isang paraan ng pagpapalit ng mutant mtDNA ng malusog na mtDNA sa pamamagitan ng in vitro fertilization.

