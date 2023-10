Natuklasan ang Napakalaking Karagatan sa Ilalim ng Earth's Crust

By

Nakagawa ang mga siyentipiko ng isang groundbreaking na pagtuklas – mayroong isang napakalaking karagatan na nakatago sa ilalim ng crust ng Earth. Ang tubig, na nakaimbak sa isang bato na kilala bilang 'ringwoodite', ay matatagpuan 400 milya sa ilalim ng lupa. Ang paghahanap na ito ay humantong sa pagkaunawa na mayroong tatlong beses na mas maraming tubig sa ilalim ng ibabaw kaysa sa lahat ng pinagsama-samang karagatan.

Ang tubig ay naka-imbak sa isang natatanging estado na tinatawag na isang espongha-tulad ng estado, na kung saan ay hindi isang likido, solid, o gas, ngunit isang pang-apat na estado. Ang kristal na istraktura ng ringwoodite ay nagbibigay-daan dito upang makaakit ng hydrogen at bitag ng tubig, na ginagawa itong parang espongha.

Ang geophysicist na si Steve Jacobsen, bahagi ng koponan sa likod ng pagtuklas, ay nagsabi, "Sa palagay ko sa wakas ay nakakakita na tayo ng ebidensya para sa isang buong-Earth water cycle, na maaaring makatulong na ipaliwanag ang napakaraming likidong tubig sa ibabaw ng ating matitirahan na planeta."

Ang pagtuklas ay ginawa sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga lindol at pagsusuri sa mga shockwaves na nakuha ng mga seismometer. Ang pagkakaroon ng tubig sa bato ay nakumpirma sa pamamagitan ng mga seismic reading na ito.

Ang pagtuklas na ito ay may malaking implikasyon para sa ating pag-unawa sa cycle ng tubig ng Earth at sa napakaraming tubig sa ating planeta. Binibigyang-liwanag din nito ang mga misteryong nakatago sa ilalim ng crust ng Earth at binibigyang-diin ang patuloy na kababalaghan ng kalikasan.

Bilang karagdagan sa kahanga-hangang paghahanap na ito, natuklasan din kamakailan ng mga siyentipiko ang isang ganap na bagong ecosystem sa ilalim ng crust ng bulkan sa tulong ng isang robot sa ilalim ng dagat. Ang mga pagtuklas na ito ay nagpapaalala sa atin na marami pang dapat matutunan tungkol sa ating planeta at sa mga nakatagong lihim nito.

Pinagmumulan:

– Scientific paper: 'Natutunaw ang dehydration sa tuktok ng lower mantle'

– Geophysicist na si Steve Jacobsen