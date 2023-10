Malaking Low-Earth Orbit Communications Satellites Maaaring Makagambala sa Astronomy

Ang mga obserbasyon ng BlueWalker 3 prototype satellite ay nagsiwalat na ito ay isa sa mga pinakamaliwanag na bagay sa kalangitan sa gabi, na higit sa lahat maliban sa pinakamaliwanag na mga bituin. Nagdulot ito ng mga alalahanin sa mga astronomo tungkol sa potensyal na pagkagambala na dulot ng malalaking satellite constellation sa ating kakayahang pagmasdan ang mga bituin at magsagawa ng radio astronomy.

Nagpaplano ang ilang kumpanya na maglunsad ng mga konstelasyon ng mga satellite na maaaring maghatid ng mga serbisyo sa mobile o broadband sa buong mundo. Ang mga satellite na ito ay kailangang nasa low-Earth orbit at maaaring medyo malaki, na nagbabanta sa mga obserbasyon sa kalangitan sa gabi. Bilang tugon dito, tinasa ng isang internasyonal na pangkat ng mga siyentipiko na pinamumunuan ng mga astronomo mula sa IAU Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky mula sa Satellite Constellation Interference (CPS) ang epekto ng BlueWalker 3 satellite sa astronomy.

Ang BlueWalker 3 satellite, na inilunsad ng AST SpaceMobile, ay isang prototype para sa isang nakaplanong konstelasyon ng higit sa isang daang katulad na satellite na nilalayon para sa paggamit sa mga mobile na komunikasyon. Sinuri ang liwanag ng satellite sa pamamagitan ng isang international observing campaign, na kinabibilangan ng mga kontribusyon mula sa parehong mga propesyonal at amateur na astronomer mula sa iba't ibang lokasyon sa buong mundo.

Ang data na nakolekta sa loob ng 130 araw ay nagpakita ng matinding pagtaas sa liwanag kasabay ng paglalahad ng 64-square-meter antenna array ng satellite. Ginagawa nitong pinakamalaking komersyal na sistema ng antenna na na-deploy sa low-Earth orbit. Ang paghula sa tilapon ng mga satelayt ay napakahalaga para sa mga astronomo upang maiwasan ang mga ito o hindi bababa sa malaman ang kanilang mga posisyon sa data. Gayunpaman, ang pagpapagaan ng kanilang liwanag ay mahirap, dahil ang pagtatakip sa kanilang posisyon ay magreresulta sa pagkawala ng data para sa bahaging iyon ng kalangitan.

Bilang karagdagan sa mga nakikitang obserbasyon, ang BlueWalker 3 ay nagdudulot din ng banta sa astronomy ng radyo, dahil nagpapadala ito sa mga frequency ng radyo na malapit sa mga ginagamit ng mga teleskopyo ng radyo. Sa kasalukuyan, ang mga proteksyon ng obserbatoryo mula sa interference ng radyo ay pangunahing nalalapat sa mga terrestrial transmitter at maaaring hindi sapat upang protektahan ang mga teleskopyo ng radyo mula sa mga satellite transmission.

Kinikilala ng mga kasosyo ng International Astronomical Union (IAU) at CPS ang kahalagahan ng mga konstelasyon ng satellite para sa mga pandaigdigang komunikasyon ngunit binibigyang-diin ang pangangailangan para sa mga estratehiya upang mabawasan ang epekto ng mga ito sa mga obserbasyon sa astronomiya. Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang bumuo ng mga pamamaraan para sa pagprotekta sa mga umiiral at paparating na mga teleskopyo mula sa maraming mga satellite na binalak para sa paglulunsad sa hinaharap.

Ang mga obserbasyon ng BlueWalker 3 ay magpapatuloy, na may mga planong pag-aralan ang thermal emission nito sa huling bahagi ng taong ito. Ang mga karagdagang talakayan sa paksang ito ay magaganap sa IAU Symposium: Astronomy and Satellite Constellations: Pathways Forward sa Oktubre.

