Isang Napakalaking Cryovolcanic Comet na Papalapit sa Earth

Ang mga astronomo ay nakagawa ng isang pambihirang pagtuklas - isang kometa na tatlong beses ang laki ng Mount Everest, na kilala bilang 12P/Pons-Brooks, na sumabog sa kalawakan at ngayon ay patungo sa Earth. Ang kometa na ito ay kabilang sa isang bihirang kategorya na tinatawag na cryovolcanic comets, o cold volcano comets, na binubuo ng yelo, alikabok, at mga gas. Mayroon itong solidong nucleus na may diameter na tinatayang mga 18.6 milya (30 km). Habang pinainit ng araw ang cryomagma nito, nagkakaroon ng pressure sa loob ng kometa, na humahantong sa mga pagsabog ng nitrogen at carbon monoxide. Ang mga pagsabog na ito ay nagdudulot ng mga nagyelo na mga labi na itapon sa mga bali sa shell ng kometa, na humahantong sa natatanging hugis nito na kahawig ng isang pares ng sungay o isang horseshoe.

Sa kabila ng sumasabog na pag-uugali ng kometa, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa isang epekto sa Earth. Inaasahang magpapatuloy ang pagsabog ng Pons-Brooks habang papalapit ito sa Earth, ngunit mananatili ito sa ligtas na distansya na 232 milyong km (144 milyong milya) sa pinakamalapit na diskarte nito. Inilalagay ito nang higit pa sa hanay ng mga malapit sa Earth object (NEO), na karaniwang dumadaan sa loob ng 120 milyong milya ng ating planeta.

Bagama't hindi maglalagay ng panganib sa Earth ang kometa, nag-aalok ito ng pambihirang pagkakataon para sa mga tumitingin sa kalangitan. Ang huling pagkakataon na nakita ng mata ang Pons-Brooks ay noong 1954, at ito ay inaasahang magiging pinakamaliwanag sa kalangitan sa gabi ng Mayo at Hunyo 2024, kahit na ito ay magiging pinakamalapit sa ating planeta sa Abril. Sa gabi ng Hunyo 2, 2024, inaasahang maabot ng kometa ang pinakamataas na liwanag nito. Pagkatapos ng pinakamalapit na diskarte nito, babalik ang Pons-Brooks sa panlabas na solar system at hindi na muling makikita hanggang 2095.

Kasalukuyang matatagpuan sa konstelasyon ng Hercules, ang Pons-Brooks ay makikita sa taas na 36 degrees sa itaas ng abot-tanaw kapag nakaharap sa silangan-hilagang-silangan. Ang kadakilaan nito sa parehong laki at pambihirang visibility ay ginagawa itong cryovolcanic comet na isang kahanga-hangang celestial event na masasaksihan.

Pinagmulan: Ang pinagmulang artikulo