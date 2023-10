Isang Napakalaking Kometa na may Natatanging "Mga Sungay" na Hurtling Patungo sa Lupa

By

Isang napakalaking kometa na kilala bilang 12P/Pons-Brooks ay mabilis na papalapit sa Earth, na nagpapakita ng mga kahanga-hangang tampok nito na kilala bilang "mga sungay." Sa kabila ng kamakailang naranasan ang pangalawang malaking pagsabog nito sa loob ng apat na buwan, ang mga kilalang katangiang ito ay patuloy na nakikita. Ang higit na nagpapangiba sa kometa na ito ay ang pagkakaroon ng aktibong bulkan na dumapo sa ibabaw nito. Ang napakalaking kometa na ito, na humigit-kumulang sa laki ng isang lungsod, ay nagtataglay ng isang bulkan na nakatakdang sumabog muli, ilang buwan lamang pagkatapos ng unang pagsabog nito. Habang nagpapatuloy ito sa paglalakbay patungo sa araw, inaasahang maglalabas ito ng nakamamanghang ulap ng gas at yelo, na kahawig ng isang pares ng mga sungay na nakausli mula sa ibabaw ng kometa.

Nakategorya bilang cryovolcanic comet, ang 12P/Pons-Brooks ay may core na may sukat na humigit-kumulang 30 kilometro ang lapad. Ang core na ito ay binubuo ng kumbinasyon ng gas, alikabok, at yelo na pinagsama-samang tinutukoy bilang "cryomagma." Ang nucleus ng kometa ay napapalibutan ng isang gas shroud na kilala bilang isang "coma." Kapag tumaas ang temperatura ng nucleus, naglalabas ito ng mga pagsabog sa kalawakan.

Napansin ng mga eksperto ang pagpapalawak at pag-unlad ng mga natatanging sungay ng kometa. Ang ilan ay gumawa pa ng mga paghahambing, na inihalintulad ang hindi regular na hugis ng kometa sa mga spaceship ng science fiction tulad ng Millennium Falcon mula sa Star Wars. Ang hindi regular na hugis ng coma ay iniuugnay sa mga anomalya sa nucleus ng kometa. Ipinaliwanag ni Richard Miles, isang astronomo mula sa British Academy of Astronomy, na ang matagal na pagpapalawak ng mga gas sa loob ng kometa ay humuhubog sa hindi regular na anyo nito.

Sa mga darating na araw, ang koma ng kometa ay inaasahang patuloy na lumalawak, na lalong magpapatingkad sa mga kahanga-hangang sungay nito. Bibihagin ng pambihirang celestial phenomenon na ito ang mga residente ng Earth sa Abril 21, 2024, bago itulak pabalik ang kometa patungo sa panlabas na bahagi ng solar system. Gayunpaman, hindi ito babalik hanggang 2095.

