Mars Goes MIA: Ang Tahimik na Sayaw ng Solar Conjunction

Ang Mars, ang ating kalapit na planeta, ay malapit nang mawala sa view ng Earth, na nag-udyok sa NASA na pansamantalang ihinto ang mga misyon nito sa Red Planet. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, na kilala bilang solar conjunction, ay nangyayari kapag ang Earth, Mars, at ang Araw ay nakahanay sa isang tuwid na linya, na humahadlang sa view at nakakagambala sa mga signal sa pagitan ng dalawang planeta. Bilang resulta, ang Mars ay magiging ganap na hindi nakikita ng Earth hanggang Nobyembre 25.

Sa panahon ng solar conjunction, nagiging imposible ang komunikasyon sa pagitan ng mga rover, lander, at orbiter ng NASA sa Mars at Earth. Ang nagniningas na globo ng Araw ay nagsisilbing hadlang, na pumipigil sa pagpapadala ng mga signal. Ang pagpapadala ng mga bagong tagubilin o pagtatangka na makipag-usap sa panahong ito ay lubhang mapanganib, dahil ang interference mula sa mga naka-charge na particle na ibinubuga ng Araw ay maaaring makasira sa mga mensahe at posibleng ilagay sa panganib ang spacecraft.

Upang mabawasan ang mga potensyal na panganib, gumawa ang NASA ng mga hakbang sa pag-iingat. Naghanda sila ng mga listahan ng “to-do” para sa sasakyang pangkalawakan na susundan ng awtonomiya sa panahon ng pag-pause. Ang spacecraft ay mapupunta sa autopilot, na nagpapahintulot sa NASA na subaybayan ang kanilang mga estado ng kalusugan at mangalap ng data sa kabila ng pagkawala ng komunikasyon.

Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ang NASA ng solar conjunction. Sa paglipas ng mga taon, naging bihasa sila sa pagmamaniobra sa pamamagitan ng astronomical na sayaw na ito. Bagama't pansamantalang mawawalan ng ugnayan ang Mars spacecraft, nananatiling tiwala ang NASA sa kanilang kakayahang pangasiwaan ang sitwasyon at tiyakin ang kagalingan ng kanilang mga misyon.

Sa susunod na ilang linggo, ang mga koponan ng misyon ng NASA ay patuloy na magbabantay sa spacecraft at makikinig sa anumang mga palatandaan ng problema. Si Roy Gladden, tagapamahala ng Mars Relay Network sa Jet Propulsion Laboratory ng NASA, ay nagpahayag ng kanilang pangako sa pagpapanatili ng kagalingan ng spacecraft at pagsubaybay sa kanilang pag-unlad sa buong kasabay.

Habang ang Mars ay maaaring mawala sa ating paningin, ang siyentipikong paggalugad ng Red Planet ay nagpapatuloy sa likod ng mga eksena. Ang mga misyon at pagtuklas ng NASA sa Mars ay nagdala sa amin na mas malapit sa paglutas ng mga misteryo ng ating kapitbahay sa langit at pagsulong ng ating pang-unawa sa uniberso.

Q: Ano ang solar conjunction?

A: Ang solar conjunction ay isang phenomenon na nangyayari kapag ang Earth, Mars, at ang Sun ay nakahanay sa isang tuwid na linya, na nagiging sanhi ng dalawang planeta upang maging invisible sa isa't isa.

Q: Bakit ang solar conjunction ay nakakagambala sa komunikasyon sa pagitan ng Earth at Mars?

A: Ang nagniningas na globo ng Araw ay humahadlang sa view at nakakasagabal sa mga signal na ipinapadala mula sa Earth at Mars, na ginagawang imposible ang komunikasyon.

Q: Anong mga panganib ang nauugnay sa pagpapadala ng mga signal sa panahon ng solar conjunction?

A: Ang mga signal na ipinadala sa panahon ng solar conjunction ay maaaring masira ng mga naka-charge na particle na ibinubuga ng Araw, na posibleng ilagay sa panganib ang spacecraft.

Q: Paano pinapagaan ng NASA ang mga panganib sa panahon ng solar conjunction?

A: Inihahanda ng NASA ang mga listahan ng "gawin" para sa sasakyang pangkalawakan na sundan ng awtonomiya sa panahon ng pag-pause at sinusubaybayan ang kanilang mga estado ng kalusugan upang matiyak ang kanilang kagalingan.

Q: Gaano katagal tatagal ang solar conjunction?

A: Ang solar conjunction ay tatagal hanggang Nobyembre 25, kung saan ang Mars ay hindi makikita mula sa Earth.