The Mars Society Annual Convention: Paggalugad sa Kinabukasan ng Human Settlement sa Mars

Ang Mars Society ay naghahanda para sa inaabangan nitong ika-26 na Taunang International Mars Society Convention. Ang kombensiyon sa taong ito, na nakasentro sa tema ng “Mars para sa Lahat,” ay naglalayong hikayatin ang publiko sa ideya ng paninirahan ng tao sa Red Planet.

Magaganap mula Oktubre 5 hanggang Oktubre 8, itatampok ng kombensiyon ang mga iginagalang na tagapagsalita na tumatalakay sa hanay ng mga paksa kabilang ang mga kasalukuyang misyon sa Mars, mga analog na misyon, at mga plano sa hinaharap. Kabilang sa mga kilalang tagapagsalita ay si Teddy Tzanetos, Manager ng Mars Ingenuity Helicopter mission sa Jet Propulsion Laboratory; Tiffany Morgan, Deputy Director ng Mars Exploration Program sa NASA; at Robert Zubrin, tagapagtatag at Pangulo ng The Mars Society.

Habang ang convention ay gaganapin nang personal sa Arizona State University sa Tempe, mayroon ding pagkakataon para sa virtual na pagdalo. Ang mga online na tool ay magbibigay-daan sa mga virtual na kalahok na magsumite ng mga tanong sa mga tagapagsalita, makipag-network sa mga kapwa dumalo, at manood ng mga livestream. Bukod pa rito, magkakaroon ng live na demonstrasyon ng MarsVR, isang open-source virtual reality platform na binuo ng Mars Society para sa mga layunin ng pananaliksik at pagsasanay bilang paghahanda para sa mga misyon ng tao sa Mars.

Nag-aalok ang convention na ito ng isang natatanging pagkakataon para sa mga indibidwal na interesado sa paggalugad sa kalawakan at sa hinaharap ng Mars upang matuto mula sa mga eksperto sa larangan. Sa lumalaking pandaigdigang interes at suporta para sa mga misyon ng tao sa Mars, ang Mars Society ay naglalayong magbigay ng naa-access na mga hakbangin na nagpapahintulot sa pangkalahatang publiko na maging nakatuon at nakapag-aral tungkol sa posibilidad ng pag-areglo ng tao sa Red Planet.

Pinagmumulan:

- Ang Lipunan ng Mars