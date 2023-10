Ginalugad ng Curiosity Rover ng NASA ang Gediz Vallis Ridge sa Mars

Ang Curiosity Mars rover ng NASA ay matagumpay na nakarating sa Gediz Vallis Ridge, isang pormasyon na sabik na tuklasin ng pangkat ng agham ng misyon. Ginamit ng team ang dedikadong software ng rover upang lumikha ng 3D rendering ng tagaytay, na tinatantya na ito ay humigit-kumulang 70 talampakan (21 metro) ang taas.

Ang curiosity ay gumugol ng 11 araw, mula Agosto 14 hanggang Agosto 25, sa pagsisiyasat sa tagaytay bago ipagpatuloy ang paglalakbay nito pataas sa Mount Sharp, kung saan ito ay patuloy na umaakyat mula noong 2014. Nakatuon na ngayon ang koponan ng rover sa paghahanap ng landas patungo sa kaliwang bahagi ng isang channel na makikita sa tuktok ng 3D rendering.

Ang paggalugad ng Gediz Vallis Ridge ay may malaking interes sa mga siyentipiko dahil nag-aalok ito ng mahahalagang geological insight sa Martian landscape. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa tagaytay, umaasa ang mga mananaliksik na magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa mga prosesong geological na humubog sa Mars at sa kasaysayan nito.

Ang kakayahan ng Curiosity na mag-navigate at galugarin ang mga ganitong pormasyon ay naging posible sa pamamagitan ng advanced na software at mahusay na engineering nito. Ang rover ay nilagyan ng mga sopistikadong instrumento at tool upang pag-aralan at pag-aralan ang ibabaw ng Martian, na nagbibigay ng mahalagang data para sa karagdagang pananaliksik.

Ang matagumpay na paggalugad ng Gediz Vallis Ridge ay isa pang milestone sa patuloy na misyon ng Curiosity sa Mars. Habang patuloy na umaakyat ang rover sa Mount Sharp, sabik na inaabangan ng mga siyentipiko ang mga matutuklasan sa hinaharap. Ang data na nakolekta ng Curiosity ay mag-aambag sa ating pag-unawa sa Mars at sa potensyal nito para sa dati o kasalukuyang matitirahan.

Pinagmumulan:

– NASA