Ang ESA Astronaut na si Marcus Wandt ay nakatalaga sa Axiom Mission 3

Napili ang ESA project astronaut na si Marcus Wandt mula sa Sweden na maglakbay sa International Space Station (ISS) sa Axiom Mission 3 (Ax-3) noong Enero 2024. Ang misyon, na tinatawag na Muninn, ay sinusuportahan ng ESA at ng Swedish National Space Agency ( SNSA). Si Marcus ay magsisilbing mission specialist sa ilalim ng utos ni Michael López-Alegría, ang punong astronaut ng Axiom Space, na kumakatawan sa parehong USA at Spain bilang dual-citizen.

Ang Ax-3 mission ang magiging unang commercial human spaceflight mission na may ESA-sponsored astronaut. Itinatampok nito ang suporta ng ESA para sa isang bagong henerasyon ng mga explorer ng kalawakan na gumagamit ng komersyal na pag-access sa kalawakan upang pasiglahin ang ekonomiya ng Europa at isulong ang kaalaman sa kabila ng Earth.

Ang iba pang mga tripulante para sa Ax-3 mission ay kinabibilangan ni Walter Villadei, isang Italian Air Force colonel at pilot, at Mission Specialist na si Alper Gezeravci mula sa Türkiye. Lahat ng tatlong tripulante ay may malawak na karanasan sa paglipad at nagsilbi sa hukbong panghimpapawid ng kanilang bansa.

Ang paglahok ng ESA sa misyong ito ay nagpapakita ng pangako ng ahensya na suportahan ang mga miyembrong estado nito at nagpo-promote ng mabilis at maikling mga misyon na bumubuo ng mahusay na agham, outreach, edukasyon, at mga benepisyo para sa buhay sa Earth. Ang Ax-3 mission ay inaasahang magiging transformational, na nagpoposisyon sa mga bansang European bilang mga pioneer sa umuusbong na komersyal na industriya ng espasyo.

Isang SpaceX Falcon 9 na rocket ang maglulunsad ng Ax-3 sa isang SpaceX Crew Dragon spacecraft mula sa Kennedy Space Center ng NASA sa Florida, USA. Kapag naka-dock sa ISS, gugugol si Marcus ng hanggang 14 na araw sa pagsasagawa ng microgravity research at mga aktibidad na pang-edukasyon.

Si Marcus ay kasalukuyang sumasailalim sa isang mahigpit na programa sa pagsasanay sa Europe, USA, Canada, at Japan upang maghanda para sa misyon. Maaaring sundan ang kanyang paglalakbay sa Exploration blog ng ESA, X, at Instagram.

Pinagmulan: ESA (European Space Agency) at Axiom Space