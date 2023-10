Mills CNC Showcases SYNERGi Premier Cell sa FANUC Open House

By

Ang Mills CNC, ang eksklusibong distributor ng DN Solutions' at Zayer machine tools sa UK at Ireland, ay nagpapakita ng SYNERGi Premier automated manufacturing cell sa FANUC open house event na ginanap mula 14-16 Nobyembre. Itinatampok ng showcase na ito ang kadalubhasaan ng Mills CNC bilang nangungunang supplier ng mga advanced na sistema ng automation sa mga tagagawa ng bahagi.

Ang SYNERGi Premier cell ay isang makabagong automated na solusyon sa pagmamanupaktura na idinisenyo upang mapahusay ang pagiging produktibo at kahusayan. Pinagsasama nito ang mga robot ng FANUC, mga kagamitan sa makina, at iba pang mga makabagong teknolohiya upang i-streamline ang mga proseso ng produksyon. Nagbibigay ang cell sa mga tagagawa ng higit na kakayahang umangkop, na nagbibigay-daan sa kanila na makagawa ng mga de-kalidad na bahagi na may kaunting interbensyon ng tao.

Sa open house ng FANUC, layunin ng Mills CNC na ipakita ang mga kakayahan at benepisyo ng SYNERGi Premier cell sa mga propesyonal sa industriya at mga gumagawa ng desisyon. Ang kaganapan ay nagsisilbing isang platform upang ipakita ang pinakabagong mga pagsulong sa automation at teknolohiya ng pagmamanupaktura.

Ang Mills CNC ay nagtatag ng isang malakas na reputasyon para sa paghahatid ng mga makabagong solusyon sa industriya ng pagmamanupaktura. Bilang eksklusibong distributor ng DN Solutions' at Zayer machine tools, ang kumpanya ay nagbibigay sa mga customer ng top-of-the-line na kagamitan at pambihirang serbisyo. Ang kanilang kadalubhasaan sa mga advanced na sistema ng automation ay nagbibigay-daan sa mga tagagawa ng bahagi na i-optimize ang kanilang mga operasyon at manatiling nangunguna sa isang mabilis na umuusbong na industriya.

Sa pangkalahatan, ang pagpapakita ng SYNERGi Premier cell sa FANUC open house ay nagpapakita ng pangako ng Mills CNC sa pagsuporta sa sektor ng pagmamanupaktura sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga cutting-edge na solusyon sa automation. Sa pamamagitan ng kanilang pakikipagtulungan sa mga kumpanyang nangunguna sa industriya tulad ng FANUC, ang Mills CNC ay patuloy na nagtutulak ng pagbabago at kahusayan sa industriya ng pagmamanupaktura.

Kahulugan:

– Automated manufacturing cell: Isang sistema na pinagsasama-sama ang iba't ibang mga teknolohiya sa pagmamanupaktura at mga bahagi ng automation upang ma-optimize ang mga proseso ng produksyon.

– Component manufacturer: Isang kumpanya na gumagawa ng mga indibidwal na bahagi o bahagi para sa mas malalaking produkto o system.

