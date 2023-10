Pagbabago sa Gawi ng Liwanag: Mga Pseudogravity Effect sa Photonic Crystal

By

Ang mga mananaliksik ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa pagmamanipula ng liwanag na parang nararanasan nito ang mga epekto ng grabidad. Na-publish sa journal na Physical Review A noong ika-28 ng Setyembre, 2023, ang mga natuklasang ito ay may mga implikasyon para sa optika, pananaliksik sa mga materyales, at pagbuo ng mga komunikasyong 6G.

Matagal nang itinatag ng teorya ng relativity ni Albert Einstein na maaaring baguhin ng mga gravitational field ang landas ng mga electromagnetic wave, kabilang ang light at terahertz electromagnetic waves. Ang mga siyentipiko ay may teorya na ang pagpapapangit ng mga kristal sa mas mababang sona ng enerhiya ay maaaring gayahin ang mga epekto ng gravity, na lumilikha ng isang kababalaghan na kilala bilang pseudogravity.

Ang pangkat ng mga mananaliksik na pinamumunuan ni Propesor Kyoko Kitamura mula sa Graduate School of Engineering sa Tohoku University ay nagtakda upang siyasatin kung ang pagbaluktot ng lattice sa mga photonic crystal ay maaaring makabuo ng mga pseudogravity effect na ito. Ang mga photonic na kristal ay nagtataglay ng mga natatanging katangian na nagbibigay-daan sa mga siyentipiko na manipulahin at kontrolin ang pag-uugali ng liwanag sa loob ng mga kristal, na kumikilos bilang "mga controller ng trapiko" para sa liwanag.

Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng lattice distortion, na kumakatawan sa isang progresibong pagpapapangit ng regular na espasyo ng mga elemento sa loob ng mga photonic na kristal, nagawa ng mga mananaliksik na baguhin ang istraktura ng photonic band ng mga kristal. Bilang resulta, sinundan ng mga light beam ang mga curved trajectory sa loob ng mga kristal, na katulad ng landas ng liwanag na dumadaan sa isang napakalaking astronomical na bagay tulad ng isang black hole.

Ang mga eksperimento ay gumamit ng silicon-distorted photonic crystal na may primal lattice constant na 200 micrometers at terahertz waves. Ang pagpapalihis ng mga alon na ito ay matagumpay na naipakita, katulad ng paraan ng pagyuko ng gravity sa mga landas ng mga bagay.

Nabanggit ni Associate Professor Masayuki Fujita mula sa Osaka University na ang in-plane beam steering na naobserbahan sa loob ng terahertz range ay maaaring magkaroon ng mga aplikasyon sa 6G na komunikasyon. Bukod pa rito, ipinapakita ng mga natuklasang ito kung paano magagamit ng mga photonic crystal ang mga epekto ng gravitational, na nagbibigay daan para sa mga pagsulong sa graviton physics.

Ang pananaliksik na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad sa larangan ng pananaliksik sa optika at materyales, pati na rin ang pag-aalok ng mga potensyal na pagsulong sa mga teknolohiya ng komunikasyon. Sa pamamagitan ng pagbabago at pagkontrol sa gawi ng liwanag gamit ang distortion ng sala-sala sa mga photonic na kristal, maaaring mabuksan ng mga siyentipiko ang higit pang mga insight sa pangunahing katangian ng liwanag at ng uniberso.

Pinagmulan: Tohoku University