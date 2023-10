Ang Mars Orbiter Mission-2: Paggalugad sa Mars gamit ang Makapangyarihang Mga Payload

Naghahanda ang India para sa isa pang milestone sa paggalugad sa kalawakan kasama ang paparating na Mars Orbiter Mission-2, na kilala rin bilang Mangalyaan-2. Ang misyon na ito ay magkakaroon ng magkakaibang hanay ng mga siyentipikong kargamento, bawat isa sa iba't ibang yugto ng pag-unlad.

Isa sa mga pangunahing payload ay ang Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), na gaganap ng mahalagang papel sa pagkumpirma ng pagkakaroon ng hypothesized na mga Martian ring at pag-alis ng takip sa pinagmulan ng alikabok. Ang alikabok ay maaaring magmula sa misteryosong buwan ng Mars, Phobos at Deimos. Ang pag-unawa sa pinagmulan ng alikabok na ito ay magbibigay ng mahahalagang insight sa mga prosesong geological sa Mars.

Ang isa pang mahalagang payload ay ang eksperimento sa Radio Occultation (RO), na tututuon sa pagsukat ng neutral at electron density profile sa kapaligiran ng Martian. Sa pamamagitan ng paggamit ng microwave transmitter, ang eksperimentong ito ay naglalayong makakuha ng mas malalim na pag-unawa sa komposisyon at pag-uugali ng atmospera. Ang data na ito ay magiging mahalaga para sa pag-aaral ng klima at mga pattern ng panahon sa Mars.

Ang Mangalyaan-2 mission ay itatampok din ang Energetic Ion Spectrometer (EIS), na susuriin ang mga energetic na particle sa kapaligiran ng Martian. Makakatulong ito sa mga siyentipiko na pag-aralan ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng solar wind at ng kapaligiran ng Martian, na nagbibigay liwanag sa magnetic field ng planeta at ang epekto nito sa atmospera.

Bukod pa rito, dadalhin ng misyon ang Langmuir Probe at ang Electric Field Experiment (LPEX). Ang mga instrumentong ito ay susukatin ang mga electric field at plasma density sa Martian ionosphere, na nagbibigay ng mahalagang data sa itaas na kapaligiran at ang pakikipag-ugnayan nito sa solar wind.

Ang Mars Orbiter Mission-2 ay may malaking pangako para sa pagpapalawak ng ating kaalaman sa Pulang Planeta. Sa pamamagitan ng pag-deploy ng malalakas na payload na ito, nilalayon ng ISRO na mangalap ng mahalagang data sa kapaligiran ng Martian, alikabok, at ionosphere. Ang mga insight na nakuha mula sa misyong ito ay makakatulong sa ating pag-unawa sa mga prosesong geological at atmospheric ng Mars.

Kahulugan:

1. Mga Payload: Mga instrumento o kagamitang dala ng isang spacecraft upang magsagawa ng mga partikular na gawaing pang-agham o teknikal.

2. Mars Orbit Dust Experiment (MODEX): Isang scientific payload na naglalayong kumpirmahin ang pagkakaroon ng mga Martian ring at pag-aralan ang pinagmulan at komposisyon ng alikabok.

3. Eksperimento sa Radio Occultation (RO): Isang payload na sumusukat sa mga profile ng neutral at density ng elektron sa kapaligiran ng Martian gamit ang teknolohiya ng microwave.

4. Energetic Ion Spectrometer (EIS): Isang siyentipikong instrumento na nagsusuri ng mga masiglang particle sa kapaligiran ng Martian.

5. Langmuir Probe at Electric Field Experiment (LPEX): Mga instrumentong sumusukat sa mga electric field at plasma density sa Martian ionosphere.

Pinagmumulan:

– ISRO (Indian Space Research Organization)