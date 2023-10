Plano ng India ang Second Mars Mission kasama ang Mangalyaan-2

Naghahanda ang India na magpadala ng isa pang spacecraft sa Mars, siyam na taon pagkatapos ng makasaysayang unang misyon nito. Nakatakdang ilunsad ng Indian Space Research Organization (ISRO) ang Mangalyaan-2, impormal na kilala bilang Mars Orbiter Mission-2, sa malapit na hinaharap. Ang misyon ay magdadala ng apat na kargamento upang pag-aralan ang iba't ibang aspeto ng Mars, kabilang ang interplanetary dust, ang kapaligiran ng Martian, at ang kapaligiran.

Ang isa sa mga payload, ang Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), ay tutulong sa mga siyentipiko na maunawaan ang pinagmulan, kasaganaan, pamamahagi, at daloy ng mga particle ng alikabok sa matataas na lugar sa Mars. Ang isa pang eksperimento, ang eksperimento sa Radio Occultation (RO), ay naglalayong sukatin ang neutral at electron density profile sa kapaligiran ng Martian. Ang eksperimentong ito ay gumagamit ng microwave transmitter na tumatakbo sa X-band frequency.

Plano din ng ISRO na bumuo ng isang Energetic Ion Spectrometer (EIS) upang makilala ang mga particle ng solar energy at supra-thermal solar wind particle sa kapaligiran ng Martian. Bukod pa rito, ang isang Langmuir Probe at Electric Field Experiment (LPEX) ay magbibigay-daan sa pagsukat ng density ng numero ng elektron, temperatura ng electron, at mga electric field wave, na nagbibigay ng mas mahusay na pag-unawa sa kapaligiran ng plasma sa Mars.

Noong 2014, nakamit ng India ang isang makabuluhang milestone sa pamamagitan ng matagumpay na pagpasok sa orbit ng Mars sa unang pagtatangka nito. Ang unang misyon sa Mars ay nagdala ng limang pang-agham na kargamento upang pag-aralan ang iba't ibang aspeto ng mga tampok sa ibabaw ng planeta, morphology, mineralogy, at atmospera. Kasama sa mga layunin ang pagdidisenyo at paglulunsad ng Mars Orbiter spacecraft na may kakayahang magsasarili sa panahon ng paglalakbay at sa orbit sa paligid ng Mars.

Ang panibagong pagtuon ng India sa paggalugad sa Mars ay nagpapakita ng pangako nito sa pagpapalawak ng kaalamang pang-agham at mga teknolohikal na kakayahan sa paggalugad sa kalawakan. Sa Mangalyaan-2, umaasa ang mga mananaliksik na makakalap ng higit pang data tungkol sa Mars at makakuha ng mga insight sa kapaligiran, kapaligiran, at potensyal na tirahan nito. Ang misyon na ito ay kumakatawan sa isa pang mahalagang hakbang sa ambisyosong programa sa paggalugad ng kalawakan ng India.

Pinagmumulan:

– Ang Hindustan Times