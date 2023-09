Pakikipag-ugnayan: Matagumpay na Na-wire up ng mga Mananaliksik ang Mga Indibidwal na Graphene Nanoribbons

By

Ang mga mananaliksik sa University of Illinois Urbana-Champaign ay nakabuo ng isang paraan para sa "wiring up" ng mga graphene nanoribbons (GNRs), isang klase ng mga one-dimensional na materyales, na maaaring maging makabuluhan sa pag-scale ng mga microelectronic na device. Ang koponan ay gumawa ng nanometer-scale na metal na mga contact sa mga indibidwal na GNR gamit ang isang direct-write scanning tunneling microscopy (STM) based na proseso. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay-daan para sa tumpak na paggawa ng mga metal na contact sa mga partikular na GNR, na naghihikayat sa paggana ng device na kinakailangan para sa transistor function.

Ang Graphene, isang layer na may isang atom na makapal na carbon atoms, ay matagal nang itinuturing na isang potensyal na high-speed na elektronikong materyal na may posibilidad na palitan ang silicon. Gayunpaman, ang graphene mismo ay hindi isang semiconductor. Upang mahikayat ang mga katangian ng semiconductor sa graphene, kailangan itong gawing napakaliit o gawin sa mga partikular na hugis, tulad ng mga ribbon. Sa pag-aaral na ito, na-synthesize ang mga atomically-precise na GNR, at matagumpay na nalikha ang mga metal contact.

Gumamit ang team ng scanning tunneling microscope para i-scan ang ibabaw at kilalanin ang mga GNR. Sa sandaling natagpuan ang isang GNR, ginamit ng mga mananaliksik ang electron beam sa STM upang ma-trigger ang pag-deposito ng metal at lumikha ng mga wire. Ang tumpak na paraan ng mga kable na ito ay pinahihintulutan para sa kinokontrol na paggawa ng mga metal na contact sa mga GNR. Natuklasan din ng mga mananaliksik na nagbago ang elektronikong katangian ng mga GNR kapag inilapat ang mga metal na contact, na nagpapakita ng kakayahang sadyang baguhin ang kanilang mga katangian.

Ang isang bentahe ng diskarteng ito ay na ito ay isinasagawa sa isang napakataas na vacuum na kapaligiran, na tinitiyak na ang materyal ay nananatiling libre mula sa mga kontaminant sa atmospera na maaaring magpapahina sa pagganap ng device. Ang susunod na hakbang para sa pangkat ng pananaliksik ay lumikha ng isang gumaganang transistor gamit ang mga gawa-gawang GNR at sukatin ang mga katangian nito.

Ang pambihirang tagumpay na ito sa pag-wire ng mga indibidwal na GNR ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa pagbuo ng mga high-speed na electronic device at nagbibigay-daan para sa karagdagang pag-unlad sa teknolohiyang nakabatay sa graphene.

Pinagmulan: University of Illinois Grainger College of Engineering