Ang mga residente sa hilaga ng Melbourne ay nataranta sa isang maliwanag na flash ng orange na ilaw na sinundan ng isang malakas na pagsabog na naganap bago mag-9pm noong Miyerkules. Ang footage ng insidente ay malawak na ibinahagi sa social media, na nakuhanan ang sandali nang masaksihan ng isang residente ng Doreen ang phenomenon habang may kinukuha mula sa kanyang sasakyan. Naintriga sa tunog, nagtungo siya sa kalye upang siyasatin ang pinagmulan nito.

Ayon kay Sean Scanlon, isang residente ng Doreen, ang ingay ay hindi katulad ng anumang narinig niya. "Ito ay yumanig sa lupa at pinalabas nito ang bawat kapitbahay sa kanilang tahanan," sinabi niya sa 7NEWS. Ang pagsabog ay hindi limitado sa Doreen lamang, dahil ang mga residente sa Mernda, South Morang, Balwyn, Diamond Creek, at Doncaster ay nag-ulat din na nakarinig ng malakas na putok.

Ang mga awtoridad at mga eksperto sa sektor ng kalawakan ay naiwang tuliro sa kaganapan, dahil walang nakitang aktibidad ng meteorite sa lugar. Walang naitala ang Geoscience Australia na aktibidad ng lindol, at walang nakitang ebidensya ng pagsabog o pinsala ang kumpanya ng kuryente na AusNet. Kinumpirma ng gobyerno ng Victoria na walang mga hindi awtorisadong pagpapasabog sa kalapit na quarry o anumang ginagawang roadworks.

Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong insidente sa Victoria. Noong Agosto, ang isang katulad na bola ng liwanag na sinamahan ng isang malakas na boom ay naobserbahan sa kalangitan. Kalaunan ay natukoy ng space agency na ito ay malamang na mga labi mula sa isang Russian Soyuz-2 rocket na muling pumasok sa kapaligiran ng Earth.

Ang sanhi ng kamakailang misteryong liwanag at putok sa hilaga ng Melbourne ay nananatiling hindi alam, na nag-iiwan sa mga eksperto at residente na sabik na naghahanap ng mga sagot. Patuloy na iniimbestigahan ng mga awtoridad ang insidente upang matukoy ang pinagmulan at kalikasan nito.

