Humingi ng Tulong ang Provincial Police Pagkatapos ng High-Value Theft mula sa Local Hobby Store

Ang Southern Georgian Bay OPP ay nakikipag-ugnayan sa publiko para sa tulong sa paglutas ng kamakailang break-in sa isang sikat na retail store sa Midland. Sa katapusan ng linggo, ang Event Horizon Hobbies sa King Street ay naging biktima ng magdamag na pagnanakaw, na nag-udyok ng agarang tugon mula sa mga awtoridad.

Ayon sa ulat ng pulisya, matagumpay na nakapasok ang mga salarin sa tindahan sa pamamagitan ng pagbasag ng salamin sa harap ng pinto sa humigit-kumulang 2:30 ng umaga Pagkapasok, nakatakas sila gamit ang isang malaking paghatak ng Magic Cards, isang napakahahangad na collectible component ng sikat. Magic: The Gathering Game. Ang mga ninakaw na card ay tinatayang nagkakahalaga ng higit sa $20,000.

Hinihikayat ng lokal na tagapagpatupad ng batas ang sinumang nagtataglay ng may-katuturang impormasyon tungkol sa krimen na sumulong. Hinihimok ang mga indibidwal na direktang makipag-ugnayan sa OPP sa (888) 310-1122 o sa pamamagitan ng pag-email sa [email protected] Bilang kahalili, maaari silang makipag-ugnayan sa Crime Stoppers nang hindi nagpapakilala sa pamamagitan ng pagtawag sa (800) 222-TIPS (8477) o pagsusumite ng kanilang impormasyon online sa pamamagitan ng nakatuong mga channel.

Ang pagnanakaw mula sa Event Horizon Hobbies ay hindi lamang nagresulta sa malaking pagkalugi sa pananalapi para sa tindahan ngunit nagdulot din ng pagkabalisa sa loob ng lokal na komunidad ng paglalaro. Ang Magic: The Gathering enthusiasts ay umaasa sa mga kagalang-galang na establishment tulad ng Event Horizon Hobbies para tamasahin ang kanilang libangan at kumonekta sa mga kapwa manlalaro. Ang insidente ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pagbabantay at suporta ng komunidad sa pagpigil sa aktibidad ng kriminal.

FAQ:

Q: Ano ang mga Magic Card?

A: Ang mga Magic Card ay mga collectible card na ginagamit sa sikat na trading card game na tinatawag na Magic: The Gathering. Nagtatampok ang mga card na ito ng iba't ibang karakter, spell, at kakayahan na madiskarteng magagamit ng mga manlalaro upang makipagkumpitensya sa isa't isa.

Q: Saan ako makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa krimen?

A: Kung mayroon kang anumang impormasyon na maaaring tumulong sa pagsisiyasat, direktang makipag-ugnayan sa OPP sa (888) 310-1122 o mag-email sa kanila sa [email protected] Bilang kahalili, maaari ka ring makipag-ugnayan sa Crime Stoppers nang hindi nagpapakilala sa pamamagitan ng pagtawag sa (800) 222- TIPS (8477) o pagsusumite ng iyong impormasyon sa pamamagitan ng kanilang online na platform.