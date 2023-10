Isang Mas Mabilis at Mas Malalim na Imaging Technique para sa Live Mouse Brains

By

Ang mga mananaliksik sa FAS Center para sa Advanced na Imaging ay nakabuo ng isang mas mabilis at mas mahusay na pamamaraan para sa pag-imaging sa lalim ng mga live na utak ng mouse. Ang mga tradisyunal na diskarte sa imaging, tulad ng fluorescence microscopy, ay may mga limitasyon pagdating sa imaging malalim sa loob ng tissue dahil sa wavelength scattering. Gayunpaman, ang pag-imbento ng two-photon microscopy ay nagpapahintulot para sa mas mahabang wavelength ng liwanag na tumagos nang mas malalim sa tissue.

Bagama't mabisa ang two-photon microscopy, maaari lamang itong pukawin ang isang punto sa tissue sa isang pagkakataon, na nagreresulta sa isang mabagal at nakakaubos ng oras na proseso. Upang malampasan ang limitasyong ito, ipinatupad ng mga mananaliksik ang isang bagong pamamaraan na tinatawag na De-scattering with Excitation Patterning (DEEP). Ang DEEP ay nagsasangkot ng kapana-panabik na maraming mga punto sa tissue nang sabay-sabay gamit ang mga paunang naka-encode na mga pattern ng paggulo.

Sa pamamagitan ng paggamit ng maramihang mga pattern ng paggulo at pag-detect ng maraming larawan, ginagamit ang isang computational algorithm upang muling buuin ang isang mataas na kalidad na imahe ng tissue. Ang mga resulta na nakuha mula sa DEEP ay maihahambing sa mga nakuha sa pamamagitan ng tradisyonal na point-scanning na two-photon microscopy. Gayunpaman, ang DEEP ay nangangailangan lamang ng daan-daang mga larawan, sa halip na daan-daang libo na kinakailangan para sa mga diskarte sa pag-scan ng punto.

Gamit ang DEEP, nagawang ilarawan ng mga mananaliksik ang mga live na utak ng mouse hanggang sa lalim na 300 microns. Ang diskarteng ito ay may potensyal na makabuluhang mapabilis ang proseso ng imaging at magbigay sa mga mananaliksik ng mas detalyado at tumpak na mga larawan.

