Pinapabilis ng Machine Learning ang Quantum Error Correction

By

Ang mga mananaliksik mula sa RIKEN Center para sa Quantum Computing ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa larangan ng quantum error correction gamit ang machine learning. Gumagana ang mga quantum computer sa mga qubit, na maaaring umiral sa maraming estado nang sabay-sabay, hindi tulad ng mga klasikal na computer na gumagana sa mga bit. Ang katangiang ito ay nagbibigay-daan sa mga quantum computer na magsagawa ng mga gawain na may potensyal na pakinabang sa mga paghahanap, pag-optimize, at cryptography. Gayunpaman, ang marupok na katangian ng mga superposisyon ng quantum ay ginagawa silang madaling kapitan sa mga pagkakamali na dulot ng mga kaguluhan sa kapaligiran, na humahantong sa pagkawala ng mga bentahe ng kabuuan.

Ang mga pamamaraan sa pagwawasto ng quantum error ay binuo upang i-neutralize ang mga error, ngunit ang kanilang pagpapatupad ay naging mahirap dahil sa tumaas na pagiging kumplikado ng device at mga prosesong madaling kapitan ng error. Sa pag-aaral na ito, ang mga mananaliksik ay nakatutok sa isang autonomous na diskarte sa quantum error correction gamit ang machine learning. Ginamit nila ang reinforcement learning, isang advanced na machine learning technique, para i-optimize ang isang artipisyal na kapaligiran na pumapalit sa mga madalas na pagsukat ng error-detecting.

Inimbestigahan ng mga mananaliksik ang "bosonic qubit encodings," na ginagamit sa kasalukuyang mga quantum computing machine batay sa mga superconducting circuit. Sa pamamagitan ng kanilang paggalugad, natukoy nila ang isang simple, tinatayang qubit encoding na makabuluhang nagpabawas sa pagiging kumplikado ng device at nalampasan ang iba pang mga pag-encode sa mga kakayahan sa pagwawasto ng error.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay nagpapakita ng potensyal ng machine learning sa quantum error correction at inilalapit tayo sa matagumpay na pagpapatupad ng quantum error correction sa mga eksperimento. Ang pagsasama-sama ng machine learning, mga artipisyal na neural network, quantum error correction, at quantum fault tolerance ay maaaring tugunan ang mga hamon ng malakihang quantum computation at optimization.

Ang pananaliksik na ito, na inilathala sa Physical Review Letters, ay nag-aambag sa pagsulong ng teknolohiya ng quantum computing sa pamamagitan ng pagpapagana ng mas mahusay at epektibong mga sistema ng pagwawasto ng error.

Pinagmulan: RIKEN, Mga Sulat ng Pagsusuri sa Pisikal