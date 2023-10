Ang Function ng Lysosomal Protein na Naka-link sa Neurodegenerative Disease

By

Ang mga lysosome, maliliit na compartment sa loob ng mga cell na nagsisilbing mga pagtatapon ng basura para sa mga molecule na nangangailangan ng pagkasira, ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa paggana ng cell at pangkalahatang kalusugan. Ang pagkagambala ng lysosomal protein function ay nauugnay sa iba't ibang mga sakit na neurodegenerative. Gayunpaman, ang pag-unawa kung paano humantong sa mga karamdaman ang mga mutasyon sa mga gene coding para sa mga protina na ito sa pagbuo ng mga bagong paggamot.

Sa isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Science, kinilala ng mga mananaliksik sa Stanford University ang function ng isang lysosomal protein na dysregulated sa isang bihirang at nakamamatay na neurodegenerative disease. Natuklasan nila na ang protina na ito ay nagtutulak ng isang mahalagang hakbang sa synthesis ng isang molekula ng lipid na tinatawag na bis(monoacylglycero)phosphate (BMP), na mahalaga sa pagbuo ng Alzheimer's, Parkinson's, at iba pang neurodegenerative na sakit. Ang pambihirang tagumpay na ito ay hindi lamang nagbibigay ng isang potensyal na target para sa bagong pag-unlad ng gamot ngunit hinahamon din ang tradisyonal na pagtingin sa mga lysosome bilang tanging kasangkot sa molecule-breaking, dahil sila ay natagpuan na ngayon na kasangkot sa molecule-making.

Ang nangungunang mananaliksik, si Monther Abu-Remaileh, at ang kanyang koponan ay nag-iimbestiga ng isang serye ng mga bihirang sakit na nauugnay sa lysosomal dysfunction. Natukoy nila ang isang gene na tinatawag na CLN5 na isang panganib na kadahilanan para sa sakit na Alzheimer. Ang CLN5 gene ay nag-encode ng isang protina na may hindi kilalang function, na nag-udyok sa mga mananaliksik na pag-aralan ang papel nito. Kasabay nito, pinag-aaralan ng mga mananaliksik ang isang lipid na tinatawag na BMP, na nababagabag sa mga sakit na neurodegenerative. Ang tagumpay ay dumating nang ang isang mananaliksik ay nag-hypothesize na ang protina na na-encode ng CLN5 gene ay maaaring ang matagal nang hinahanap na BMP synthase. Ang koponan ay nagsagawa ng mga eksperimento na nakumpirma ang hypothesis na ito at humantong sa pagtuklas ng function ng protina.

Upang kumpirmahin ang kanilang mga natuklasan, ang pangkat ng pananaliksik ay nagsagawa ng eksperimento sa "pagsagip" sa mga cell na may mutation ng CLN5. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga cell na ito ng CLN5 nang walang mutation, naibalik ang mga normal na antas ng BMP. Ang eksperimentong ito ay nagbigay ng tiyak na katibayan na ang natukoy na protina ay talagang ang BMP synthase.

Sa konklusyon, ang pag-unawa sa pag-andar ng mga lysosomal na protina at kung paano humantong sa sakit ang kanilang mga mutasyon ay napakahalaga sa pagbuo ng mga bagong paggamot para sa mga sakit na neurodegenerative. Ang pagtuklas ng pag-andar ng lysosomal protein na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa pagbuo ng gamot at hinahamon ang kasalukuyang pag-unawa sa mga lysosome sa mga proseso ng cellular.

