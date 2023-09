Natapos ang Lunar Mission ng Chandrayaan-3, Mababa ang Pag-asa para sa Muling Pagkabuhay

By

Ang Chandrayaan-3 mission ng India, na nakarating sa south pole ng Buwan, ay malamang na nawalan ng komunikasyon dahil sa matinding temperatura ng lunar night. Ang mga paghahambing sa misyon ng Chang'e 4 ng China ay nagbibigay ng isang kislap ng pag-asa para sa muling pagsasaaktibo, ngunit ang mga pagkakataon ng muling pagkabuhay ay lumiliit.

Ang Chandrayaan-3 ay matagumpay na naging unang spacecraft na dumaong sa rehiyon ng south pole ng Moon, isang kritikal na lugar na naglalaman ng napakaraming frozen na tubig. Ang mahalagang mapagkukunang ito ay mahalaga para sa mga misyon sa hinaharap at mga potensyal na base sa buwan. Nakamit din ng misyon ang matagumpay na paglapag ng isang rover at lander matapos ang nakaraang Chandrayaan-2 mission na bumagsak.

Nagsimula ang mga pagsisikap na makipag-ugnayan sa lander at rover nang magsimula ang lunar day, ngunit wala pang tugon hanggang ngayon. Ang parehong spacecraft ay maaaring permanenteng makulong mga 600 km mula sa south pole ng Buwan.

Ang disenyo ng Chandrayaan-3 ay nagbigay ng pag-asa na ang spacecraft ay muling mabubuhay sa muling paglitaw ng sikat ng araw. Gayunpaman, ang matinding temperatura ng lunar night, na maaaring umabot sa kasingbaba ng -250°C (-418°F), ay nagdudulot ng mga hamon para sa lander at rover. Ang maliit na baterya ng rover ay ganap na na-charge, at ang parehong mga sasakyan ay na-pre-program upang muling i-activate kapag may sapat na solar generation.

Gayunpaman, ang ISRO Chairman AS Kiran Kumar ay nagpahayag ng mga pagdududa tungkol sa posibilidad ng misyon, dahil maraming mga bahagi ang maaaring hindi nakaligtas sa malupit na temperatura ng buwan. Ang transmitter ng lander ay mahalaga para sa tagumpay, dahil kailangan nitong magtatag ng komunikasyon sa ISRO. Kahit na gumagana pa rin ang ibang mga system, ang kawalan ng gumaganang transmitter ay magiging walang kaugnayan sa kanila.

Bagama't may mahinang pag-asa batay sa misyon ng Chang'e 4 ng China, mabilis na lumiliit ang pagkakataon ng muling pagkabuhay ng Chandrayaan-3. Kung tapos na nga ang misyon, minarkahan pa rin nito ang isang makabuluhang tagumpay para sa ISRO, dahil nakarating ito sa rehiyon ng south pole ng Buwan.

Pinagmulan: Universe Ngayon