Maaaring Gamitin ang Lunar Dust para sa Paggawa ng mga Kalsada at Landing Pad sa Buwan

Ang mga siyentipiko ay nagsagawa ng mga eksperimento sa Earth upang tuklasin ang potensyal na paggamit ng lunar dust para sa paggawa ng mga kalsada at landing pad sa buwan. Pangunahing binubuo ang lunar dust ng pinong pulbos na bulkan na bato, at sa kabila ng puting hitsura ng buwan, ang lupa nito ay talagang madilim na kulay abo. Ang kakulangan ng mga proseso ng pagguho sa buwan ay nagreresulta sa mga particle na may matalas na talim sa lunar dust, na nagdudulot ng panganib sa paggalugad sa kalawakan.

Bukod pa rito, ang alikabok ng buwan ay nagdadala ng singil sa kuryente, na ginagawa itong malagkit at malagkit. Ang lagkit na ito ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga lunar lander, mga spacesuit, at maging ang mga potensyal na isyu sa kalusugan kung malalanghap. Upang mabawasan ang pinsalang dulot ng alikabok ng buwan, ang ideya ng paggawa ng mga kalsada sa ibabaw ng buwan gamit ang mga magagamit na mapagkukunan ay iminungkahi.

Sa isang kamakailang pag-aaral, ang mga siyentipiko ay nag-eksperimento sa isang lunar soil substitute na tinatawag na EAC-1A upang siyasatin kung ang puro sikat ng araw ay maaaring matunaw ang lunar dust sa mga solidong slab ng bato. Ginawa nila ang puro sikat ng araw gamit ang mga laser beam na may iba't ibang lakas at laki, na matagumpay na gumagawa ng mga tatsulok, hollow-centered na tile. Ang mga tile na ito ay maaaring magkabit upang lumikha ng mga solidong ibabaw para sa paggawa ng mga kalsada at landing pad sa buwan.

Iminungkahi ng nakaraang pananaliksik ang paggamit ng matinding sikat ng araw o laser beam para sa pagsasanib ng lunar na lupa, ngunit ipinakita ng pag-aaral na ito ang paggawa ng mas malalaking bloke at ang paggamit ng malalakas na laser beam. Upang makabuo ng isang sinag na kasing lakas sa buwan, isang lens na may sukat na humigit-kumulang 5.7 talampakan ang lapad ay kinakailangan.

Susuriin ng mga eksperimento sa hinaharap ang katatagan ng mga tile na ito sa rocket thrust upang matukoy ang kanilang pagiging angkop para sa mga landing pad. Ang mga mananaliksik ay maaari ring magsagawa ng mga pagsubok sa ilalim ng simulate na mga kondisyon ng buwan, kabilang ang mga walang kapaligiran at may pinababang gravity, upang patunayan ang pagiging posible ng teknolohiyang ito bago ito ipatupad sa buwan.

Sa konklusyon, ang paggamit ng lunar dust para sa paggawa ng mga kalsada at landing pad sa buwan ay may potensyal na bawasan ang mga gastos at gawing mas sustainable ang paggalugad sa kalawakan. Ang matagumpay na paglikha ng mga solidong slab ng bato gamit ang puro sikat ng araw sa pag-aaral na ito ay nagbibigay ng isang magandang solusyon para sa pagtatayo ng buwan.

