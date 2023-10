Kung Paano Muntik Nang Matanggal ng Oxygen ang Buhay sa Mundo

Tinutuklas ng artikulong ito ang kamangha-manghang paksa ng pinagmulan ng buhay sa Earth at kung paanong ang oxygen, na mahalaga sa buhay ngayon, ay halos napuksa ang lahat ng nabubuhay na bagay bilyun-bilyong taon na ang nakalilipas. Binigyang-diin ni Propesor Luke O'Neill na ang pag-unawa sa pinagmulan ng buhay ay ang “pinakamalaking tanong sa kanilang lahat” at ang mga siyentipiko ay naglaan ng malaking panahon sa paghahanap ng mga paliwanag sa siyensiya.

Batay sa dating ng mga bato, pinaniniwalaan na nabuo ang Earth humigit-kumulang 4.5 bilyong taon na ang nakalilipas. Ang rekord ng fossil ay nagbibigay ng katibayan ng pagkakaroon ng maagang mga anyo ng buhay. Gayunpaman, ang pagbuo ng mga unang selula ay tumagal ng karagdagang bilyong taon. Ang unang cell ay isang bacterium, at lahat ng bakterya, kabilang ang mga tao, ay nagmula rito.

Ang ebolusyon ay may mahalagang papel sa pag-unlad ng buhay sa Earth. Nag-evolve ang isang cell upang gamitin ang enerhiya mula sa sikat ng araw, isang mahalagang salik para sa paglitaw ng buhay. Gayunpaman, ang prosesong ito na bumubuo ng enerhiya na kinasasangkutan ng sikat ng araw at mga kemikal ay gumawa ng oxygen, na nagdulot ng banta sa buhay. Ang oxygen ay may kakayahang mag-oxidize at masira ang mga organismo.

Kapansin-pansin, dalawang cell ang nakahanap ng paraan upang umangkop sa nakakalason na kemikal na ito. Ang isang uri ng cell ay maaaring humawak ng oxygen tulad ng isang baterya, na kinokontrol ang mga epekto nito. Ang iba pang uri ng cell, na hindi nakayanan ang oxygen, ay nakinabang sa symbiotic na relasyon na ito. Ang cell na maaaring kumuha ng oxygen ay nagbigay ng enerhiya sa kabilang cell, habang ang huli ay nakatanggap ng mga sustansya.

Ang prosesong ito, na kilala bilang endosymbiosis, ay humantong sa paglitaw ng mga selula ng hayop na may kakayahang gumamit ng oxygen. Ang pagkakaroon ng pinagmumulan ng enerhiya na ito ay nagpadali sa ebolusyon ng mga kumplikadong anyo ng buhay, na nagreresulta sa napakalaking pagkakaiba-iba ng mga organismo.

Sa konklusyon, ang paglalakbay ng buhay sa Earth ay hinubog ng iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang papel ng oxygen. Bagaman ang oxygen ay mahalaga para sa buhay ngayon, halos napuksa nito ang lahat ng nabubuhay na bagay bilyun-bilyong taon na ang nakalilipas. Ang pag-unawa sa pinagmulan ng buhay at ang mga sumunod na proseso ng ebolusyon ay isang patuloy na pagsisikap para sa mga siyentipiko.

Kahulugan:

– Endosymbiosis: Isang symbiotic na relasyon kung saan ang isang organismo ay naninirahan sa loob ng isa pa.

– Fossil record: Ang koleksyon ng mga labi at bakas ng sinaunang buhay na matatagpuan sa sedimentary rock layers.

Source: Show Me the Science (walang available na URL)