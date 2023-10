Ang Space Age ay Nag-iiwan ng Marka nito sa Atmosphere ng Earth

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Proceedings of the National Academy of Sciences ay nagpapakita na ang Space Age ay may epekto sa kapaligiran ng Earth. Natuklasan ng mga mananaliksik ang malalaking halaga ng mga metal sa aerosol sa atmospera, malamang mula sa dumaraming bilang ng mga paglulunsad at pagbabalik ng spacecraft at satellite. Binabago ng presensyang ito ng metal ang atmospheric chemistry, na posibleng makaapekto sa ozone layer at klima.

Sa pangunguna ni Dan Murphy mula sa National Oceanic and Atmospheric Administration, natuklasan ng research team ang higit sa 20 elemento sa mga ratio na tumutugma sa mga ginagamit sa spacecraft alloys. Naobserbahan nila na ang masa ng ilang mga metal, tulad ng lithium, aluminyo, tanso, at tingga, mula sa muling pagpasok ng spacecraft ay higit na lumampas sa mga konsentrasyon ng mga metal na ito na matatagpuan sa natural na cosmic dust. Nakakagulat, halos 10% ng malalaking sulfuric acid particle, na tumutulong sa pagprotekta at pag-buffer sa ozone layer, ay naglalaman ng aluminum at iba pang mga metal sa spacecraft.

Tinataya ng mga siyentipiko na sa 2030, hanggang 50,000 pang satellite ang maaaring maabot ang orbit. Nangangahulugan ito na, sa susunod na ilang dekada, hanggang sa kalahati ng mga particle ng stratospheric sulfuric acid ay maaaring maglaman ng mga metal mula sa muling pagpasok. Ang mga epekto nito sa atmospera, ozone layer, at buhay sa Earth ay hindi pa rin alam.

Ang pag-aaral sa stratosphere ay mahirap, dahil ito ay isang rehiyon kung saan hindi nakatira ang mga tao. Tanging ang pinakamataas na flight lamang ang pumapasok sa rehiyong ito sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, bilang bahagi ng Airborne Science Program ng NASA, ang mga siyentipiko ay gumagamit ng mga eroplano ng pananaliksik upang mangolekta ng mga sample ng stratosphere. Ang mga instrumento ay nakakabit sa nose cone upang matiyak na ang hangin na na-sample ay sariwa at hindi naaabala.

Ang stratosphere ay isang matatag at tila kalmadong layer ng atmospera. Ito rin ang tahanan ng ozone layer, isang mahalagang bahagi para sa pagprotekta sa buhay sa Earth mula sa mapaminsalang ultraviolet radiation. Sa nakalipas na ilang dekada, ang ozone layer ay nasa ilalim ng banta, ngunit ang mga pinag-ugnay na pandaigdigang pagsisikap ay ginawa upang ayusin at palitan ito.

Ang pagtaas ng bilang ng mga paglulunsad at pagbabalik sa espasyo ay responsable para sa pagpasok ng higit pang mga metal sa stratosphere. Habang inilulunsad ang mga rocket at naka-deploy ang mga satellite, nag-iiwan sila ng bakas ng mga metal na particle na may potensyal na makaapekto sa atmospera sa mga paraan na sinusubukan pa ring maunawaan ng mga siyentipiko.

Sa konklusyon, itinatampok ng pag-aaral ang pangangailangan para sa karagdagang pananaliksik upang matukoy ang eksaktong mga kahihinatnan ng Space Age sa kapaligiran ng Earth. Ang mga natuklasan ay nagmumungkahi na ang pagtaas ng presensya ng mga metal mula sa spacecraft at mga satellite ay maaaring magkaroon ng mga implikasyon para sa klima, ang ozone layer, at ang pangkalahatang tirahan ng ating planeta.

Pinagmumulan:

– Pamagat: The Space Age is leaving its Mark on Earth's Atmosphere

– Pinagmulan: Mga Pamamaraan ng National Academy of Sciences