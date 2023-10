Ang Pinagmulan at Kahalagahan ng Nobel Prize

Ang Nobel Prize, na itinatag ni Alfred Nobel, ay isang prestihiyosong parangal na kumikilala sa mga indibidwal na gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa iba't ibang larangan para sa pagpapabuti ng sangkatauhan. Si Alfred Nobel, na ipinanganak sa isang pamilya ng mga inhinyero sa Stockholm noong 1833, ay isang chemist at engineer na naging isang maimpluwensyang tagagawa ng armas. Ang kanyang kayamanan ay nagmula sa kanyang maraming mga imbensyon, kabilang ang dinamita, bagaman ang imbensyon na ito ay nakakuha sa kanya ng mapanirang titulo ng "Merchant of Death."

Gayunpaman, ninais ni Nobel na mag-iwan ng pangmatagalang pamana na makatutulong sa pagsulong ng lipunan. Sa kanyang testamento na nilagdaan noong 1895, itinakda niya na ang kanyang natitirang kayamanan ay dapat gamitin upang magtatag ng isang pondo na ipapamahagi taun-taon bilang mga premyo. Ang interes mula sa pondo ay hahatiin sa limang pantay na bahagi at igagawad sa mga indibidwal na nakagawa ng makabuluhang pagtuklas o tagumpay sa larangan ng pisika, kimika, pisyolohiya o medisina, panitikan, at kapayapaan. Noong 1968, ang Nobel Prize sa Economics ay idinagdag sa listahan ng mga premyo.

Ang unang Nobel Prize ay iginawad noong 1901, at mula noon, ang mga larangan ng pisika at kimika ay nakakita ng mga kapansin-pansing pagsulong. Ang pisika, na itinuturing na pinakapangunahing agham sa panahon ni Nobel, ay nasaksihan ang mga makabagong pagtuklas, na humahantong sa isang hinaharap na hinihimok ng agham at teknolohiya. Kabilang sa mga kilalang laureate si Albert Einstein, na iginawad sa Nobel Prize sa Physics noong 1921 para sa kanyang teorya ng relativity, at ang mag-amang duo na sina William Henry Bragg at Lawrence Bragg, na nakatanggap ng premyo noong 1915 para sa kanilang trabaho sa pagsusuri ng istruktura ng kristal gamit ang X -ray.

Ang Chemistry, ang larangang pinakamalapit sa sariling gawa ni Nobel, ay gumawa din ng makabuluhang mga hakbang, na may 115 Nobel Prize na iginawad sa ngayon. Ang mahahalagang kontribusyon sa kimika ay nagpahusay sa ating pag-unawa sa uniberso, bagay, at buhay. Sina Frédéric Joliot at Irene Joliot-Curie, ang anak ni Marie Curie, ay ginawaran ng premyo noong 1935 para sa kanilang pagtuklas ng mga artipisyal na radioactive atoms. Noong 2019, si John B Goodenough ay naging pinakamatandang nagwagi sa chemistry sa edad na 97 para sa kanyang mga groundbreaking na kontribusyon sa pagbuo ng mga lithium-ion na baterya.

Ang Nobel Prize ay patuloy na isang lubos na iginagalang na pagkilala sa mga pambihirang tagumpay sa iba't ibang larangan. Ito ay nagsisilbing patunay ng kapangyarihan ng kaalaman, agham, at humanismo sa pagsulong ng lipunan at pakikinabang sa sangkatauhan sa kabuuan.

Pinagmumulan:

- Organisasyon ng Nobel Prize

– Express News Service