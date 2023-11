Ang Nakatutuwang Paghahanap para sa Huling Pangkalahatang Ninuno ng Buhay

Matagal nang binihag ng mga siyentipiko ang misteryo ng pinagmulan ng buhay. Isa sa mga pinaka nakakaintriga na tanong ay sino o ano ang huling unibersal na karaniwang ninuno (LUCA) ng lahat ng nabubuhay na organismo? Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga biologist na sina Tara Mahendrarajah at Anja Spang, kasama ang mga nagtutulungang kasosyo, ay nagbibigay ng bagong liwanag sa sinaunang ninuno na ito.

Gamit ang isang nobelang molecular dating approach, tinantiya ng mga mananaliksik na ang LUCA ay nabuhay sa pagitan ng 4.32 at 4.52 bilyong taon na ang nakalilipas, isang panahon na ang ating planeta ay nasa simula pa lamang. Ang hitsura ng LUCA ay nananatiling isang misteryo, ngunit ito ay pinaniniwalaan na isang cell na may mahahalagang sangkap tulad ng mga ribosomal na protina at ATP synthase. Ang mga pangunahing protina na ito ay matatagpuan sa bacteria, archaea, at eukaryotes, na nagpapahiwatig ng kanilang ibinahaging pamana ng ninuno.

Habang ang tinantyang edad ng LUCA ay malapit na nakahanay sa mga nakaraang pagtatantya, ang pag-aaral ay nagbunga ng mga nakakaintriga na pananaw sa ibang lugar sa ebolusyonaryong puno ng buhay. Taliwas sa paniniwala na ang archaea, sinaunang bakterya, ay nauna sa bakterya ngayon, ang bagong diskarte sa pakikipag-date ay nagpapakita na ang huling karaniwang ninuno ng kilalang archaea ay umiral sa pagitan ng 3.37 at 3.95 bilyong taon na ang nakakaraan. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga naunang anyo ng archaea ay maaaring nawala na o nananatiling hindi natuklasan.

Bukod dito, ang huling karaniwang ninuno ng mga eukaryote, mga organismo na may mga selulang naglalaman ng nucleus tulad ng mga halaman at hayop, ay lumitaw sa pagitan ng 1.84 at 1.93 bilyong taon na ang nakalilipas. Hinahamon ng paghahanap na ito ang paniwala na ang mga eukaryote ay kumakatawan sa isang hiwalay na sanga sa puno ng buhay. Sa halip, ang mga ito ay isang pagsasanib ng mga sanga ng bacterial at archaeal, na nagpapakita ng pagkakaugnay ng lahat ng buhay sa Earth.

Ang pag-unawa sa LUCA at sa mga inapo nito ay may malawak na implikasyon. Ang pagpapahusay sa ating kaalaman sa maagang buhay ng microbial ay nagbibigay-daan para sa mas mahusay na pag-unawa sa nutrient cycling, paghula ng mga pattern ng biodiversity sa hinaharap, at kahit na pag-unawa sa ebolusyon ng mga organismo bilang tugon sa pagbabago ng klima.

Frequently Asked Questions:

Q: Ano ang ibig sabihin ng LUCA?

A: Ang LUCA ay nangangahulugang "huling unibersal na karaniwang ninuno."

Q: Ilang taon na si LUCA?

A: Batay sa kamakailang pag-aaral, nabuhay si LUCA sa pagitan ng 4.32 at 4.52 bilyong taon na ang nakararaan.

Q: Ano ang mga mahahalagang protina na ibinabahagi ng lahat ng nabubuhay na organismo?

A: Ang mga ribosomal protein at ATP synthase ay kabilang sa mga pangunahing protina na ibinabahagi ng lahat ng bacteria, archaea, at eukaryotes.

Q: Mas matanda ba ang archaea kaysa sa bacteria?

A: Iminumungkahi ng pag-aaral na ang mga ninuno ng lahat ng kasalukuyang archaea ay mas bata kaysa sa mga bakterya.

Q: Kailan lumitaw ang mga eukaryote?

A: Ang huling karaniwang ninuno ng mga eukaryote ay umiral sa pagitan ng 1.84 at 1.93 bilyong taon na ang nakalilipas.