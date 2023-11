Maghanda para sa Nakakasilaw na Display: Ang Leonid Meteor Shower

By

Kung mayroon kang maaliwalas na kalangitan na hinulaang para sa maagang Martes ng umaga, huwag palampasin ang pagkakataong masaksihan ang isang nakamamanghang celestial na kaganapan. Ang Leonid meteor shower, na nailalarawan sa pamamagitan ng isang maliwanag na pagsabog ng mga shooting star, ay maaaring makita kung makakita ka ng isang madilim na lugar upang pagmasdan ang kalangitan sa gabi.

Tuwing Nobyembre, binabagtas ng Earth ang malawak na kalawakan ng yelo at alikabok na iniwan ng Comet Tempel-Tuttle, na opisyal na kilala bilang 55P/Tempel-Tuttle. Ang kometa na ito, na natuklasan noong 1865, ay umiikot sa Araw at bumabagtas sa landas ng Earth humigit-kumulang bawat 33 taon. Matapos ang huling pagtatagpo nito noong 1998, ito ay kasalukuyang malayo sa orbit ng Saturn at unti-unting bumabalik para sa susunod nitong diskarte sa 2031.

Noong Nobyembre, inaararo ng ating planeta ang mga labi ng Comet Tempel-Tuttle, na nagreresulta sa taunang Leonid Meteor Shower. Ang mga pasyenteng nagmamasid ay maaaring makakita ng ilang matingkad na meteor na tumatawid sa kalangitan bawat gabi mula sa konstelasyon ng Leo sa pagitan ng Nobyembre 3 at Disyembre 2. Gayunpaman, ang peak ng meteor shower ay nangyayari sa paligid ng Nobyembre 17 kapag ang Earth ay dumaan sa pinakasiksik na bahagi ng debris stream ng kometa. Sa peak na ito, maaari mong asahan na makakita sa pagitan ng 10 at 15 meteor bawat oras, na gumagawa para sa isang kahanga-hangang display.

Ang mga Leonid meteor ay kilala sa kanilang mataas na bilis, na lumalagpas sa 70 kilometro bawat segundo, na nagpapatingkad sa kanila. Madalas silang nag-iiwan ng mga kumikinang na trail ng mga ionized na gas na tinatawag na "persistent trains," na maaaring magtagal sa atmospera ng ilang minuto o kahit na oras pagkatapos mawala ang meteor.

Nakatutuwang, ang Leonids sa taong ito ay maaaring magkaroon ng karagdagang peak sa umaga ng Martes, Nobyembre 21, 2023. Iminumungkahi ng pananaliksik ng astronomer na si Mikhail Maslov na magsa-intersect ang Earth sa concentrated debris trail na inilabas ng Comet Tempel-Tuttle noong 1733, na nagreresulta sa pinahusay na aktibidad ng meteor. Kung magkatotoo ang mga hula ni Maslov, ang pangalawang peak na ito ay maaaring makabuo ng mas maliwanag na mga bulalakaw kaysa karaniwan, na nag-aalok ng isang kahanga-hangang palabas para sa mga skywatcher sa kabila ng pagkakaroon ng isang Waxing Gibbous Moon.

FAQ:

T: Kailan ang pinakamagandang oras para obserbahan ang Leonid meteor shower?

A: Ang peak ng Leonid meteor shower ay karaniwang nangyayari sa paligid ng Nobyembre 17 bawat taon, ngunit ang mga pasyenteng nagmamasid ay maaaring makakita ng mga meteor sa pagitan ng Nobyembre 3 at Disyembre 2.

T: Saan ako titingin sa langit para makita ang Leonid meteor shower?

A: Ang mga meteor ay lumilitaw na nagliliwanag palabas mula sa konstelasyon na Leo. Tumingin patungo sa konstelasyon ng Leo at i-scan ang kalangitan para sa mga shooting star.

Q: Gaano kabilis ang paglalakbay ng Leonid meteors?

A: Ang mga Leonid meteor ay naglalakbay sa bilis na lampas sa 70 kilometro bawat segundo, na ginagawa itong hindi kapani-paniwalang mabilis at maliwanag.

Q: Ano ang mga persistent train?

A: Ang mga tuluy-tuloy na tren ay mga kumikinang na trail ng mga ionized na gas na naiwan ng mga meteor, na maaaring manatiling nakikita sa atmospera sa loob ng ilang minuto o kahit na oras pagkatapos lumipas ang meteor.