Matagumpay na Inilunsad ng SpaceX Falcon 9 ang 21 Starlink Satellites mula sa Vandenberg Space Force Base

Kaninang umaga, lumipad ang isang SpaceX Falcon 9 rocket mula sa Vandenberg Space Force Base sa California, na matagumpay na naghatid ng 21 Starlink satellite sa orbit. Ang paglulunsad na ito ay minarkahan ang una sa dalawang misyon ng paghahatid ng Starlink na binalak para sa araw.

Ang rocket ng Falcon 9, na pinalakas ng siyam na Merlin 1D engine, ay umalis sa 1:23 am PDT. Kasunod ng pag-angat mula sa Space Launch Complex 4 East (SLC-4E), ang rocket ay nagsimula sa isang timog-silangan na tilapon. Kapansin-pansin ang paglulunsad na ito dahil ito ang ika-22 na misyon na isinagawa ng SpaceX mula sa West Coast ngayong taon, gayundin ang ika-75 orbital na paglulunsad ng 2023 para sa kumpanya.

Ang isang kapansin-pansing aspeto ng misyong ito ay ang muling paggamit ng first-stage booster. Ang partikular na booster na ito ay nakakumpleto ng 16 na flight, na dati nang nagtrabaho sa mga misyon tulad ng Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, at higit pa. Pagkatapos ng pangunahing yugto ng paso, na tumatagal ng humigit-kumulang dalawa at kalahating minuto, matagumpay na nakarating ang unang yugto sa drone ship na pinangalanang 'Of Course I still Love You' sa Karagatang Pasipiko.

Ang deployment ng 21 V2 Mini Starlink satellite ay naka-iskedyul na maganap halos isang oras pagkatapos ng paglunsad. Ang mga satellite na ito ay ang susunod na henerasyon ng Starlink spacecraft, na nilagyan ng upgraded antennae at mas malalaking solar panel. Kung ikukumpara sa kanilang mga nauna, ang V2 Mini satellite ay may kapasidad na maghatid ng apat na beses ng bandwidth. Ang paglulunsad ngayong araw ay minarkahan ang ika-28 beses na ginamit ang modelong V2 Mini mula nang ipakilala ito sa mas maagang bahagi ng taong ito.

Bilang karagdagan sa paglulunsad na ito, isa pang Falcon 9 na rocket ang nakatakdang mag-angat mamaya ngayon mula sa Cape Canaveral Space Force Station sa Florida. Ang misyon na ito ay magdadala ng record-breaking na payload ng 23 V2 Mini Starlink satellite, ang pinakamataas na bilang na ide-deploy sa isang misyon.

Malinaw na ang SpaceX ay patuloy na gumagawa ng makabuluhang pag-unlad sa Starlink satellite constellation nito, na higit na nagpapalawak sa global broadband coverage nito at nagbibigay daan para sa pinahusay na koneksyon sa internet sa buong mundo.

Kahulugan:

– Falcon 9: Isang two-stage orbital rocket na binuo at ginawa ng SpaceX para sa transportasyon ng mga satellite at spacecraft sa kalawakan.

– Starlink: Isang satellite internet constellation na ginagawa ng SpaceX na nagbibigay ng global broadband coverage.

– Vandenberg Space Force Base: Isang United States Space Force Base na matatagpuan sa hilagang-kanluran ng Lompoc, California.

– Orbital launch: Ang proseso ng pagpapadala ng rocket o spacecraft sa orbit sa paligid ng celestial body.

