Ang Dahilan ng Pinakamalaking Kaganapan ng Seismic sa Mars ay Inihayag: Mga Insight mula sa isang Pag-aaral na Pinangunahan ng UK

Ang isang kamakailang pag-aaral na pinangunahan ng Unibersidad ng Oxford ay nagbigay liwanag sa posibleng dahilan ng pinakamalaking seismic event na naitala sa Mars. Ang 4.7-magnitude na lindol ay na-detect ng InSight lander ng NASA noong ika-4 ng Mayo, 2020, at ang mga nagresultang vibrations ay umugong sa buong planeta sa loob ng anim na oras. Sa una, ang mga siyentipiko ay naniniwala na ang seismic event ay sanhi ng isang meteorite impact, dahil ang mga katulad na pagyanig ay naganap sa nakaraan dahil sa naturang mga epekto. Gayunpaman, ang isang malawak na paghahanap sa ibabaw ng Mars, na sumasaklaw sa 144 milyong kilometro kuwadrado, ay nabigo upang ipakita ang anumang mga palatandaan ng isang bagong bunganga.

Nai-publish sa journal Geophysical Research Letters, ang mga natuklasan sa pananaliksik ay nagpapahiwatig na ang Mars ay mas aktibo sa seismically kaysa sa naunang naisip. Iminumungkahi ng nangungunang mananaliksik na si Dr. Benjamin Fernando na ang kaganapan ay malamang na sanhi ng paglabas ng stress sa loob ng crust ng Mars, dahil ang planeta ay walang aktibong plate tectonics. Ipinaliwanag niya na ang mga stress na ito ay nabuo sa paglipas ng bilyun-bilyong taon dahil sa paglamig at pag-urong ng iba't ibang bahagi ng planeta sa iba't ibang mga rate. Ang mga resulta ng pag-aaral ay nag-aambag sa isang mas malalim na pag-unawa sa mga stress na ito at maaaring makatulong sa pagtukoy ng mga mas ligtas na rehiyon para sa mga pagsisikap sa kolonisasyon ng tao sa hinaharap.

Ang pakikipagtulungan na kasangkot sa pananaliksik na ito ay makabuluhan, na may mga ahensya ng kalawakan at mga siyentipiko mula sa buong mundo na nag-aambag ng kanilang kadalubhasaan. Ang European Space Agency, ang Chinese National Space Agency, ang Indian Space Research Organization, at ang United Arab Emirates Space Agency ay lahat ay nag-alok ng paggamit ng kanilang mga satellite, na minarkahan ang isang unang beses na pakikipagtulungan sa pagitan ng lahat ng mga misyon sa orbit sa paligid ng Mars para sa isang solong proyekto. Ang pagsisikap na ito ay pinangunahan ni Dr. Fernando sa Unibersidad ng Oxford at nakikita bilang isang template para sa hinaharap na mga internasyonal na pakikipagtulungan sa malalim na espasyo.

Bagama't nag-offline ang InSight lander noong Disyembre 2020, ang seismic event na ito ay isa sa mga huling kaganapang naitala ng spacecraft pagkatapos ng mahigit apat na taon sa Mars. Ang kaalamang natamo mula sa mga seismic na kaganapang ito ay nag-aambag sa ating pag-unawa sa heolohiya ng Mars at nagbibigay ng mahalagang insight para sa posibleng paggalugad at pagsusumikap sa kolonisasyon sa hinaharap.

Mga Pinagmulan: Geophysical Research Letters, University of Oxford