Pananaliksik sa Light, New Materials, at Cosmic Exploration na Posibleng Kalaban para sa Nobel Physics Prize

Ang Nobel Physics Prize, na nakatakdang ipahayag sa Martes, ay may mga eksperto na nag-iisip tungkol sa mga potensyal na mananalo sa larangan. Ang isang kalaban ay maaaring ang French-Swedish na atomic physicist na si Anne L'Huillier para sa kanyang trabaho sa maikling laser pulses na nagbibigay-daan para sa pagmamasid sa paggalaw ng elektron sa mga molekula. Ang isa pang potensyal na kandidato ay si Olga Botner ng Denmark, na kilala sa kanyang paggalugad sa uniberso gamit ang mga cosmic neutrino.

Nakakuha din ng pansin ang larangan ng quantum mechanics, kung saan ang mga kilalang tao tulad ng Ignacio Cirac ng Spain, David Deutsch ng UK, at Peter Shor ng US ay isinasaalang-alang para sa kanilang mga kontribusyon sa quantum computing. Ang iba pang mga contenders sa larangan ay sina Yakir Aharonov at Michael Berry, na nakagawa ng makabuluhang pagtuklas sa quantum mechanics.

Ang mga praktikal na aplikasyon ng pisika ay tumatakbo din. Si Stuart P. Parkin ng Britain, isang pioneer sa spintronic na materyales, ay kinikilala para sa kanyang kritikal na gawain sa pagpapataas ng density ng data at mga kakayahan sa pag-iimbak sa mga computer disk drive. Si Sharon Glotzer, isang US physicist, ay na-highlight para sa kanyang mga estratehiya sa pagkontrol sa proseso ng pagpupulong upang mag-engineer ng mga bagong materyales.

Nakuha din ng pansin ang larangan ng light research. Si John B. Pendry mula sa Britain, na kilala sa kanyang trabaho sa "invisibility cloak," kung saan siya ay gumagamit ng mga materyales upang ibaluktot ang liwanag at gawing invisible ang mga bagay, ay isang posibleng kalaban. Kabilang sa iba pang mga lugar ng interes ang photovoltaics, ang conversion ng liwanag sa kuryente, at ang conductive properties ng twisted graphene.

Ang Nobel Physics Prize ay malapit na susundan ng Chemistry Prize sa susunod na araw, kasama ang Literature and Peace Prizes na iaanunsyo mamaya sa linggo.

Pinagmulan: AFP