Sinusubaybayan ng Laser Gyroscope ang Mga Pagbabago sa Pag-ikot ng Earth sa Real Time

Ang mga mananaliksik sa Germany at New Zealand ay nakabuo ng isang laser gyroscope na maaaring tumpak na subaybayan ang mga pagbabago sa pag-ikot ng Earth nang malapit sa real time. Ang pamamaraan ay mas simple kaysa sa mga kasalukuyang pamamaraan at maaaring magbigay ng mga insight sa mga phenomena na nagdudulot ng mga pagbabago, tulad ng mga pagbabago sa mga alon ng karagatan.

Ang pag-ikot ng Earth ay nakakaranas ng maliliit na pagbabago sa bilis at direksyon nito. Ang ilan sa mga pagbabagong ito ay lubos na nauunawaan, tulad ng mga sanhi ng tidal forces ng Buwan at Araw. Gayunpaman, ang iba, tulad ng mga nauugnay sa pagpapalitan ng momentum sa pagitan ng solidong Earth at sa paligid nito, ay hindi lubos na nauunawaan. Ang mga epektong ito ay maaaring lumitaw mula sa mga kaganapan sa klima tulad ng El Niño, na nagbabago sa mga agos ng karagatan. Ang pagsukat sa mga pagbabagong ito sa pag-ikot ng Earth ay maaaring magbunyag ng mahahalagang proseso sa atmospera.

Karamihan sa mga pag-aaral sa pag-ikot ay kinabibilangan ng pagsasama-sama ng data mula sa mga global satellite navigation system, radio-astronomy observation, at laser ranging. Gayunpaman, dahil sa pagiging kumplikado ng pagsasama-sama ng mga diskarteng ito, isang pagsukat lamang ang maaaring gawin bawat araw.

Isang pangkat ng mga mananaliksik sa Teknikal na Unibersidad ng Munich ay lumikha ng isang laser gyroscope na maaaring masukat ang mga maliliit na pagbabagu-bago sa malapit na real time. Ang kanilang instrumento, na maaaring magkasya sa isang malaking silid, ay binubuo ng isang optical cavity na gumagabay sa liwanag sa paligid ng isang parisukat na landas. Ang mga laser beam ay ipinapadala sa paligid ng lukab sa magkasalungat na direksyon, na lumilikha ng isang ring laser gyroscope. Ang isang pag-ikot ng gyroscope ay nakakaapekto sa interference pattern na nilikha kapag ang dalawang beam ay pinagsama, na nagpapahintulot sa mga mananaliksik na sukatin ang mga pagbabago sa pag-ikot ng Earth.

Ang koponan ay nahaharap sa ilang mga hamon sa pagbuo ng laser gyroscope. Kailangan nilang tiyakin na ito ay sapat na sensitibo upang malutas ang mga pagkakaiba-iba na kasing-pino ng 3 bahagi bawat bilyon ng bilis ng pag-ikot ng Earth. Kinailangan din nilang tugunan ang mga isyu sa katatagan at bumuo ng mga pamamaraan upang itama ang mga error na ipinakilala ng iba't ibang oryentasyon ng rotational axis ng Earth.

Matagumpay na nalampasan ng mga mananaliksik ang mga hamong ito at maaari na nilang subaybayan ang rate ng pag-ikot ng Earth sa isang resolusyon na ilang millisecond lamang sa loob ng 120 araw. Nagbibigay-daan ito sa kanila na subaybayan ang mga variation sa haba ng araw nang tuluy-tuloy at sa real time. Ang susunod na layunin ay palawigin pa ang katatagan ng gyroscope upang makuha ang pana-panahong epekto ng mga paglipat ng momentum.

Nagbibigay ang pananaliksik na ito ng bago at mas simpleng paraan para sa pagsukat ng mga pagbabago sa pag-ikot ng Earth, na nagbibigay ng mahalagang insight sa mga prosesong nakakaapekto sa ating planeta at sa kapaligiran nito.

Nature Photonics