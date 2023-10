Ang Nakakagulat na Koneksyon sa pagitan ng Cat Purring at Vocal Fry

Sa wakas ay nalutas na ng mga mananaliksik ang misteryo sa likod ng physics ng purr ng pusa. Taliwas sa mga nakaraang paniniwala, tila ang mga pusa ay gumagawa ng kanilang nakapapawi na tunog ng purring gamit ang isang pamamaraan na katulad ng vocal fry, na kadalasang nauugnay sa mga croaky na boses sa mga tao.

Sa loob ng maraming taon, ang mga siyentipiko ay nalilito sa kung paano ang mga pusa, sa kabila ng kanilang maliit na sukat, ay may kakayahang gumawa ng malalim at matunog na purrs. Karaniwan, ang mga hayop lamang na may mas mahabang vocal cord, tulad ng mga elepante, ang maaaring lumikha ng mga katulad na tunog. Iminungkahi ng umiiral na teorya na ang mga pusa ay may natatanging mekanismo na kinasasangkutan ng cyclical contraction at relaxation ng mga kalamnan sa kanilang mga voice box, na nangangailangan ng patuloy na neural input mula sa utak.

Gayunpaman, ang isang kamakailang pag-aaral na pinangunahan ni Dr Christian Herbst sa Unibersidad ng Vienna ay nagsiwalat ng ibang paliwanag. Ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng mga eksperimento sa vocal cord ng walong pusa na na-euthanize dahil sa nakamamatay na sakit. Sa pamamagitan ng pag-ipit ng vocal cord ng mga pusa at pagpasa ng mamasa-masa na hangin sa kanila, nagawa ng mga mananaliksik na gayahin ang mekanismo na ginagamit ng mga tao upang magsalita at gumawa ng vocal fry. Kapansin-pansin, ang pagmamanipula na ito ay nagresulta sa mga self-sustained oscillations o purrs mula sa lahat ng mga voice box, na nagpapahiwatig na ang purring ay hindi nangangailangan ng patuloy na input mula sa utak.

Natuklasan ng karagdagang pagsusuri ang mga masa ng fibrous tissue sa loob ng vocal cords, na maaaring dahilan ng kakayahan ng mga pusa na makagawa ng mga tunog na mababa ang dalas sa pagitan ng 20-30 Hz. Ang ganitong mga frequency ay mas mababa pa kaysa sa pinakamababang tunog ng bass na ginawa ng mga boses ng tao. Ang mga katulad na istruktura ay natagpuan din sa umaatungal na mga pusa tulad ng mga leon at tigre.

Noong nakaraan, ang nangingibabaw na teorya ay nagmungkahi na ang mga pusa ay gumamit ng isang mekanismo kung saan ang kanilang utak ay nagpadala ng mabilis at tuluy-tuloy na pagsabog ng mga senyales sa mga kalamnan sa lalamunan, na nagiging sanhi ng mga ito sa pagkontrata ng 30 beses bawat segundo at gumagawa ng mga tunog ng purring. Gayunpaman, ang bagong pag-aaral ay nagmumungkahi ng vocal fry bilang isang alternatibong paliwanag.

Sa konklusyon, lumilitaw na nakadepende ang purring ng mga pusa sa ibang mekanismo kaysa sa naunang inakala. Ang pag-unawa sa kung paano gumagawa ang mga pusa ng kanilang mga purrs ay hindi lamang nagbibigay-liwanag sa komunikasyon ng pusa ngunit nagbibigay din ng mahahalagang insight sa mga kakayahan ng tunog ng iba't ibang uri ng hayop.

Pinagmulan: Dr Christian Herbst, Unibersidad ng Vienna, Austria (Kasalukuyang Biology)