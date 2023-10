High Redshift Active Galaxies Hamon sa Umiiral na Pag-unawa sa Supermassive Black Holes

By

Sa isang kamakailang pag-aaral, ginamit ng mga astronomo ang data mula sa James Webb Space Telescope (JWST) upang tuklasin ang kaugnayan sa pagitan ng mga supermassive black hole (SMBH) at ng kanilang host galaxies sa mataas na redshift. Ang malalayong, maagang uniberso na SMBH na ito ay nagbibigay ng mga insight sa pagbuo at paglaki ng mga cosmic beast na ito.

Isa sa mga pangunahing katanungan sa pag-unawa sa mga SMBH ay ang kanilang pinagmulan. Pinagtatalunan pa rin ng mga astronomo kung ang mga itim na butas na ito ay nabuo mula sa mababang-mass na mga labi ng malalaking bituin o sa pamamagitan ng pagbagsak ng mas mabibigat na direktang pagbagsak na mga black hole. Ang pagtuklas ng isang "over-massive" na SMBH na may JWST ay nagmumungkahi ng posibilidad ng isang mabigat na pinagmulan ng binhi, ngunit kailangan ng karagdagang pag-aaral na nakabatay sa populasyon upang kumpirmahin ito.

Ang isa pang palaisipan ay ang mahigpit na ugnayan sa pagitan ng masa ng SMBH at ng stellar mass ng host galaxy. Ang ugnayang ito ay sinusunod sa mga kalapit na sistema, ngunit ang pag-aaral nito sa high-redshift ay naging mahirap dahil sa liwanag ng mga dumaraming SMBH kumpara sa kanilang host galaxies. Gayunpaman, sa pagiging sensitibo ng JWST, napag-aaralan na ngayon ng mga astronomo ang kaugnayang ito sa mga high-redshift.

Ang mga may-akda ng pag-aaral na ito ay nag-compile ng isang sample ng 23 high-redshift SMBH mula sa data ng JWST. Ang bawat pinagmulan ay pinili batay sa pagkakaroon ng isang malawak na linya ng Hα, na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang accreting SMBH. Ang mga resulta ay nagpakita na ang relasyon sa pagitan ng SMBH mass at galaxy mass sa high-redshifts ay makabuluhang naiiba mula sa lokal na kaugnayan.

Ang mahalaga, ang high-redshift black hole ay natagpuang mas malaki kumpara sa kanilang host galaxies kaysa sa nakikita sa lokal na uniberso. Hinahamon ng paghahanap na ito ang aming kasalukuyang pag-unawa sa co-evolution ng mga SMBH at ng kanilang host galaxies.

Ang mga implikasyon ng high-redshift na relasyon na ito ay makabuluhan. Iminumungkahi nito na mayroong higit pang mga SMBH sa mga high-redshift kaysa sa naunang inaasahan. Itinatampok din ng pag-aaral ang potensyal para sa medyo maliliit na host galaxies upang mag-host ng malalaking SMBH, na makikita ng JWST.

Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng mga bagong insight sa pagbuo at paglaki ng napakalaking black hole at ang kanilang kaugnayan sa kanilang host galaxies. Nagbubukas ito ng mga daan para sa karagdagang pag-aaral upang mas maunawaan ang mga pinagmulan ng mga kosmikong hayop na ito at ang kanilang impluwensya sa ebolusyon ng mga kalawakan.

Pinagmumulan:

– Fabio Pacucci, Bao Nguyen, Stefano Carniani, Roberto Maiolino, Xiaohui Fan. JWST CEERS & JADES Active Galaxies sa z = 4 − 7 Lumalabag sa Lokal na MBH− Mgal Relation sa > 3σ: Mga Implikasyon para sa Low-Mass Black Holes at Seeding Models. Naisumite sa ApJL.