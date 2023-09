Natuklasan ng mga Astronomo ang Bagong Paraan para Sukatin ang Rate ng Paglawak ng Uniberso

By

Matagal nang sinusubukan ng mga astronomo na maunawaan ang bilis ng paglawak ng Uniberso, ngunit nakatagpo ng malaking pagkakaiba sa kanilang mga sukat. Ang direktang paraan ng pagsukat sa bilis ng pagpapalawak sa pamamagitan ng pag-obserba sa kung paano lumilitaw ang mga bagay na umuurong mula sa amin ay patuloy na nagbibigay ng mga resulta ng humigit-kumulang 9% na mas mataas kaysa sa mga halagang nakuha mula sa pag-aaral ng mga signal mula sa unang bahagi ng Uniberso. Ang pagkakaibang ito ay nagdulot ng mga alalahanin at humantong sa muling pagsusuri ng ating pag-unawa sa Uniberso.

Upang mapagtagumpayan ang problemang ito, ang mga siyentipiko ay naghahanap ng mga bagong paraan upang sukatin ang rate ng pagpapalawak nang may higit na katumpakan. Ang isang potensyal na solusyon ay nagsasangkot ng pag-aaral ng "mga karaniwang kandila" tulad ng uri ng Ia supernovae, na may kilala na mga likas na katangian. Gayunpaman, ang pagmamasid sa mga pambihirang kaganapang ito sa matinding distansya ay isang hamon.

Sa kabutihang palad, isang pambihirang tagumpay ang nagawa. Natuklasan kamakailan ni Dr. Brenda Frye at ng kanyang team ang isang uri ng Ia supernova na lumitaw nang triple sa isang gravitational lens na nilikha ng foreground galaxy cluster. Ang natatanging pagmamasid na ito ay nag-aalok ng posibilidad na sukatin ang rate ng pagpapalawak nang mas tumpak kaysa dati.

Ang Type Ia supernovae ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga pagsukat ng distansya dahil sa kanilang liwanag at karaniwang mga katangian. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa light curve ng isang uri ng Ia supernova at pagtukoy sa redshift nito, matutukoy ng mga astronomo ang distansya nito at magagamit ito upang direktang sukatin ang rate ng pagpapalawak.

Ang gravitational lensing, ang pagyuko ng liwanag sa pamamagitan ng pagkakaroon ng foreground mass, ay maaaring magbigay ng mas mahalagang data. Kapag pinalaki ng isang napakalaking bagay sa foreground ang isang background na galaxy sa pamamagitan ng lensing, ang mga sukat ng gravitational time delay ng anumang lumilipas na mga kaganapan sa loob ng lensed na mga imahe ay maaaring gamitin upang tantyahin ang rate ng pagpapalawak.

Ang pagtuklas ng isang malakas na gravitational lens na nagpapalaki sa isang rehiyon na naglalaman ng malalayo, napakalaking, at bumubuo ng bituin na mga kalawakan ay may malaking pangako para sa pag-unawa sa bilis ng pagpapalawak ng Uniberso. Ang mga karagdagang obserbasyon at pagsukat sa paglipas ng panahon ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa pangunahing aspetong ito ng kosmolohiya.

