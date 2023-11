Ang James Webb Space Telescope: Pagbubunyag ng mga Lihim ng Exoplanet Atmospheres

By

Naging usap-usapan ang mga exoplanet nitong mga nakaraang panahon, lalo na kapag nagdagdag tayo ng gitling ng James Webb Space Telescope (JWST) sa halo. Ang hindi kapani-paniwalang bagay ay aktwal na natuklasan namin ang isang nakakagulat na bilang ng mga exoplanet - isang napakalaki na 5,539, na may higit pang nakumpirma bawat araw! Sino ang mag-aakala na ang unang exoplanet ay natuklasan noong 1992 at ngayon ay alam na natin ang mahigit lima at kalahating LIBONG planeta na umiikot sa ibang mga sistema ng bituin?

Kamakailan, isang pangkat ng mga matatapang na astronomo ang mas malapit na tumingin sa isang nakakaintriga na exoplanet na tinatawag na WASP-107b gamit ang malakas na JWST. Ang gaseous exoplanet na ito, na katulad ng masa sa Neptune ngunit may diameter na mas maihahambing sa Jupiter, ay nasa loob ng konstelasyon ng Virgo, humigit-kumulang 200 light years ang layo mula sa atin. Ang pinagkaiba nito ay ang pambihira nito - isang malambot na kapaligiran na medyo hindi katulad ng sa ating Solar System.

Salamat sa Mid-Infrared Instrument (MIRI) na sakay ng JWST, napag-aralan ng team ang mga misteryo ng kapaligiran ng WASP-107b. Ang manipis na malambot na kapaligiran ng exotic na exoplanet na ito ay nagbigay-daan sa mga photon mula sa host star nito na tumagos pa, na nagpapakita ng mga nakakaintriga na detalye. Natuklasan ng mga mananaliksik ang katibayan ng singaw ng tubig, sulfur dioxide, at maging ang mga ulap na binubuo ng maliliit na silicate na particle - ang mga pangunahing bahagi ng buhangin. Nakatutuwang tandaan na ang mga ulap na ito sa WASP-107b ay sumasailalim sa patuloy na cycle ng ulan, evaporation, at reformation dahil sa matinding temperatura na humigit-kumulang 500 degrees.

Nakakagulat, nakagawa din ang team ng nakakagulat na pagtuklas – ang kawalan ng methane sa kapaligiran ng exoplanet. Iminumungkahi ng paghahanap na ito na ang kapaligiran ay maaaring maging mas mainit kaysa sa una na pinaniniwalaan. Ang mga pag-aaral na isinagawa sa WASP-107b ay naglalahad ng kumplikadong kalikasan ng mga exoplanet na atmospheres at nagbibigay-liwanag sa masalimuot na pakikipag-ugnayan ng kemikal na nangyayari sa mga dayuhan na mundo.

Ang James Webb Space Telescope, na ipinares sa kahanga-hangang instrumento ng MIRI, ay binabago ang ating pag-unawa sa mga exoplanet at planetary evolution. Kung wala ang mga makabagong teknolohiyang ito, mananatili tayo sa kadiliman tungkol sa kahanga-hangang pagkakaiba-iba at mga kumplikadong naroroon sa mga kapaligiran ng malalayong mundo.

FAQ:

Q: Ano ang mga exoplanet?

A: Ang mga exoplanet ay mga planeta na umiikot sa mga bituin maliban sa ating Araw.

Q: Ilang exoplanets ang natuklasan?

A: Mahigit 5,539 exoplanet ang natukoy sa ngayon.

Q: Ano ang James Webb Space Telescope?

A: Ang James Webb Space Telescope (JWST) ay isang makapangyarihang obserbatoryo sa kalawakan na idinisenyo upang pag-aralan ang uniberso at galugarin ang mga exoplanet.

Q: Ano ang MIRI?

A: Ang Mid-Infrared Instrument (MIRI) ay isa sa mga siyentipikong instrumento na sakay ng James Webb Space Telescope, na iniakma upang pagmasdan ang infrared na ilaw na ibinubuga ng mga bagay na makalangit.