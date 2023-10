Natuklasan ang mga Quartz Nanocrystal sa Upper Atmosphere ng Exoplanet

Ang isang kamakailang pag-aaral gamit ang data mula sa James Webb Space Telescope ay nakilala ang pagkakaroon ng quartz nanocrystals sa itaas na kapaligiran ng exoplanet WASP-17 b. Ang exoplanet na ito, na matatagpuan humigit-kumulang 1,324 light-years mula sa Earth, ay inuri bilang isang "namumugto" na mainit na Jupiter dahil sa maikling panahon ng orbit nito at matinding temperatura. Ang pagkatuklas ng quartz sa atmospera ng exoplanet ay natatangi dahil ang mga nakaraang obserbasyon ay nagpakita ng pagkakaroon ng magnesium-rich silicates sa halip.

Ang quartz nanocrystals na matatagpuan sa WASP-17 b's atmosphere ay may diameter na 10 nanometer lamang, na mas maliit kaysa sa mga quartz crystal na matatagpuan sa Earth. Ang mga kondisyon ng mataas na temperatura at mababang presyon sa kapaligiran ng exoplanet ay nagbibigay-daan para sa direktang pagbuo ng mga solidong kristal mula sa gas, nang hindi dumadaan sa isang likidong bahagi.

Ang WASP-17 b ay kilala rin sa retrograde orbit nito at ang katayuan nito bilang isa sa mga pinakamalalaking exoplanet na natagpuan. Ang planeta ay may mass na mas maliit kaysa Jupiter ngunit mas malaking volume, at ang komposisyon nito ay pangunahing binubuo ng hydrogen at helium.

Ang mga mananaliksik ay nagtatrabaho pa rin upang matukoy ang dami ng kuwarts sa kapaligiran ng WASP-17 b at ang aktibidad ng mga ulap. Ang pagkakaroon ng mga quartz nanocrystal na ito ay maaaring magbigay ng mahalagang mga pananaw sa pagbuo at ebolusyon ng mga exoplanetary atmospheres.

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa bilang bahagi ng Webb Guaranteed Time Observation program at ang Deep Reconnaissance of Exoplanet Atmospheres gamit ang Multi-instrument Spectroscopy investigation. Ang layunin ng mga pagsisiyasat na ito ay magsagawa ng mga detalyadong pagsusuri ng mga exoplanet sa iba't ibang klase upang higit pang maunawaan ang malalayong mundong ito.

