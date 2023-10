Mga Bagong Nakagagandang Larawan ng Jupiter's Moon Io na Nakuha ng Juno Mission ng NASA

Ang Juno mission ng NASA ay patuloy na nagbibigay ng hindi kapani-paniwalang mga insight sa mga misteryo ng ating solar system. Sa isang kamakailang paglipad noong Oktubre 15, dumaan si Juno malapit sa buwan ng Jupiter na si Io, na nagpapakita ng mga nakamamanghang bagong tanawin ng ibabaw nitong may galos na lava. Ang Io ay kilala bilang ang pinaka-aktibong bulkan na katawan sa solar system, na may daan-daang bulkan na regular na sumasabog na may natunaw na lava at sulfurous gas plumes.

Ang mga bagong larawang nakunan ni Juno ay nagpapakita ng tortured na ibabaw ni Io, na tila nakatali na may mga pag-ikot ng liwanag at madilim na mga spot, pati na rin ang malalaking lugar na natatakpan ng nilusaw-pulang mga patch. Ang mga detalyadong larawang ito ay pinoproseso ng mga citizen scientist gamit ang raw data na nakuha ng spacecraft. Ang aktibidad ng bulkan sa Io ay nagresulta sa pagbuo ng mga lawa ng molten silicate lava sa ibabaw nito, na makikita sa mga litrato.

Ang Io ang pang-apat na pinakamalaking buwan sa solar system at ang pangatlo sa pinakamalaking buwan ng Jupiter. Ito ay bahagyang mas malaki kaysa sa buwan ng Earth. Ang mga larawang ito ay nag-aalok ng mas malapitang pagtingin sa mga natatanging tampok ni Io at nagbibigay sa mga siyentipiko ng mahalagang data upang pag-aralan ang mga prosesong geological ng buwan.

Isa sa mga highlight mula sa flyby ay ang koleksyon ng data ng JunoCam instrument, na ginamit upang lumikha ng time-lapse na video ng Io. Kinukuha ng video na ito ang ibabaw ng buwan mula sa iba't ibang anggulo habang dumadaan si Juno sa itaas, na nag-aalok ng dynamic na view ng aktibidad ng bulkan ni Io.

Ang mga larawan at data na nakolekta ni Juno ay ginawang available sa publiko, at hinihikayat ang mga citizen scientist na iproseso at suriin ang raw data. Sa paggawa nito, nag-aambag sila sa ating pag-unawa sa Jupiter at sa mga buwan nito, na nagpapakita ng mga bagong detalye at insight tungkol sa mga celestial na katawan na ito.

