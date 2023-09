Nakuha ng Juno ng NASA ang Nakamamanghang Larawan ng Jupiter at Volcanic Moon Io

Ang Juno spacecraft ng NASA, na umiikot sa Jupiter sa loob ng mahigit pitong taon, ay nakakuha kamakailan ng mapang-akit na imahe ng higanteng gas sa tabi ng bulkan nitong buwan, ang Io. Ang imahe ay kinuha sa ika-53 malapit na paglipad ni Juno sa Jupiter noong Hulyo 31.

Ang imahe, na pinoproseso ng citizen scientist na si Alain Mirón Velázquez gamit ang raw data ng JunoCam, ay nagpapakita ng contrast, kulay, at sharpness ng dalawang celestial body. Ang Juno ay humigit-kumulang 51,770 kilometro ang layo mula sa Io at 395,000 kilometro sa itaas ng mga tuktok ng ulap ng Jupiter sa oras na kinuha ang imahe. Ito ay nagmamarka ng pinakamalapit na pagtatagpo sa pagitan ng Juno at Io sa ngayon, na may mas malapit na mga flyby na nakaplano para sa huling bahagi ng taong ito at sa 2024.

Ang Io, bilang pinakaloob ng malalaking buwan ng Jupiter, ay nakakaranas ng napakalaking puwersa ng gravitational mula sa Jupiter at sa kapatid nitong buwan na Europa at Ganymede. Ang gravitational tug na ito ay humahantong sa patuloy na pag-unat at pagpisil ng buwan, na nag-aambag sa mataas na aktibidad ng bulkan nito. Ang Io ay itinuturing na pinaka-aktibong katawan ng bulkan sa buong solar system, na nagho-host ng daan-daang bulkan at lawa ng nilusaw na silicate na lava sa ibabaw nito.

Sa malapit na paglipad ng Io, gagamitin ng mga siyentipiko mula sa Southwest Research Institute (SwRI) ang Hubble at James Webb telescope upang sabay na pagmasdan ang Jovian moon mula sa malayo. Ang mga obserbasyong ito ay magbibigay ng mahahalagang insight sa mga proseso ng bulkan ng Io at makakatulong na palalimin ang aming pag-unawa sa nakakaintriga na celestial body na ito.

Pinagmulan: NASA

Kahulugan:

– Juno spacecraft: Ang spacecraft na inilunsad ng NASA noong 2011 na may misyon na pag-aralan ang komposisyon, gravity field, magnetic field, at polar magnetosphere ng Jupiter.

– Io: Isa sa pinakamalaking buwan ng Jupiter na kilala sa matinding aktibidad ng bulkan at kakaibang katangiang heolohikal.

– Jupiter: Ang pinakamalaking planeta sa ating solar system, na kilala sa mga makukulay na bagyo nito, kabilang ang iconic nitong Great Red Spot.

– Citizen scientist: Isang indibidwal na nakikilahok sa siyentipikong pananaliksik at pagsusuri ng data, kadalasang gumagamit ng data na magagamit sa publiko o nag-aambag sa mga proyekto ng pananaliksik bilang isang di-propesyonal na siyentipiko.