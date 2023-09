Astronomy Photographer of the Year Winner Showcase the Wonders of the Universe

By

Ang mga nanalo sa taunang Astronomy Photographer of the Year na kumpetisyon, na pinangunahan ng Royal Observatory Greenwich, ay inihayag. Ang seleksyon ng mga larawan sa taong ito ay nag-aalok ng nakamamanghang pagtingin sa kalawakan at kagandahan ng ating uniberso. Mula sa makulay na mga nebula hanggang sa mga nakamamanghang tanawin ng mga celestial na katawan, nakukuha ng mga larawang ito ang kahanga-hangang aspeto ng kalawakan.

Isa sa mga kahanga-hangang larawan na nanalo sa kategoryang Young ay ang Running Chicken Nebula, na kilala rin bilang IC2944. Puno ng mga kulay at batik-batik ng mga bituin, ang litratong ito ay nakakaakit ng mga manonood sa makulay nitong pagpapakita.

Ang isa pang highlight ay ang Rosette Nebula (NGC 2337), isang lubos na pinuri na larawang kuha sa pamamagitan ng teleskopyo sa Changzhou City, China. Ang nebula na ito, humigit-kumulang 5,000 light-years ang layo, ay sumasaklaw sa isang kahanga-hangang 130 light-years na diameter.

Kinukuha din ng Buwan ang spotlight sa ilang mga panalong larawan. Isang larawang lubos na pinuri ang kumukuha ng transit ng Buwan sa kalangitan sa gabi, na nagpapakita ng mga nagbabagong kulay nito mula sa isang malalim na kalawang na pula hanggang sa isang maliwanag na maputi-dilaw. Ang isa pang larawan ay nagtatampok sa Mars na sumisilip mula sa likod ng Buwan, na lumilikha ng kapansin-pansing kaibahan sa pagitan ng pulang planeta at satellite ng Earth.

Ang Pleiades, na kilala rin bilang ang Seven Sisters, ay kumikinang nang masigla sa isang runner-up na larawan. Ang kilalang kumpol na ito ng maliwanag at asul na mga bituin na matatagpuan sa konstelasyon ng Taurus ay makikita ng mata mula sa Earth.

Ang kumpetisyon ay hindi lamang nakatuon sa mga bagay na makalangit. Kasama rin dito ang mga kategorya tulad ng Skyscapes at People & Space. Ang isang panalong larawan sa kategoryang Skyscapes ay kumukuha ng malalaking sprite na umaabot patungo sa mga bundok ng Himalayan na nababalutan ng niyebe. Ang mga sprite ay mga nakamamanghang electrical discharge na nangyayari sa itaas ng mga ulap ng thunderstorm.

Ang mga nanalo sa kategoryang Planets, Comets & Asteroids ay nagpapakita ng mga nakamamanghang tanawin ng Venus at Jupiter. Ang nanalong larawan sa kategoryang Our Sun ay nagtatampok ng napakalaking solar flare sa ibabaw ng Araw, habang ang runner-up na imahe ay naglalarawan ng Araw na nakabaliktad sa mga polar coordinates, na lumilikha ng kakaibang nagniningas na hitsura.

Sa kategoryang Our Moon, kinukunan ng nanalong larawan ang huling buong Buwan ng 2022, kasama ang lunar corona nito na dulot ng diffraction ng liwanag ng buwan sa kapaligiran ng Earth. Ang runner-up na imahe ay nagpapakita ng Plato Crater, isang kilalang tampok sa ibabaw ng Buwan.

Ang mga panalong larawang ito ay nag-aalok ng isang sulyap sa kadakilaan at pagkasalimuot ng ating uniberso. Ipinapaalala nila sa atin ang kalawakan na nakapaligid sa atin at nagbibigay inspirasyon sa pagkamangha at pagtataka sa mga misteryo ng kalawakan.

