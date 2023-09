Maaaring Matuto ang dikya mula sa Karanasan, Mga Palabas sa Pag-aaral

By

Ang dikya, sa kabila ng kawalan ng utak, ay may kakayahang matuto mula sa mga nakaraang karanasan sa katulad na paraan sa ibang mga hayop, ayon sa isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Current Biology. Napagmasdan ng mga mananaliksik ang mga kakayahan sa pag-navigate ng Caribbean box jellyfish at nalaman na ang maliliit na nilalang na ito, na nilagyan ng 24 na mata sa buong katawan, ay maaaring matutong mag-navigate sa mga hadlang.

Sa pag-aaral, ang dikya ay inilagay sa isang kapaligiran ng tangke na pinalamutian ng kulay abo at puting mga guhit, na kahawig ng kanilang natural na tirahan. Sa loob ng 7 at kalahating minuto, ang dikya ay napagmasdan na madalas na bumabangga sa mga kulay abong guhit sa dingding ng tangke. Gayunpaman, sa pagtatapos ng pagmamasid, ang dikya ay nakapagpanatili ng karagdagang distansya mula sa mga dingding, na nagpapakita na natutunan nilang maiwasan ang banggaan.

Iminumungkahi ng mga natuklasan na ang dikya ay maaaring matuto mula sa mga nakaraang karanasan sa pamamagitan ng visual at mechanical stimuli. Ang kakayahang matuto ay itinuturing na pinakamataas na pagganap para sa mga nervous system. Upang magturo ng mga bagong trick ng dikya, pinakamahusay na gamitin ang kanilang mga natural na pag-uugali at payagan silang maabot ang kanilang buong potensyal.

Ibinukod din ng mga mananaliksik ang visual sensory center ng jellyfish, na tinatawag na rhopalia, na natagpuang may mahalagang papel sa proseso ng associative learning. Ang bawat rhopalium ay may anim na mata at bumubuo ng mga pacemaking signal na kumokontrol sa pulsing movement ng dikya. Sa pamamagitan ng pagbabago sa dalas ng mga pulso na ito, napagmasdan ng mga mananaliksik ang dikya na nagbabago ng kanilang direksyon.

Ang pag-unawa kung paano makakamit ng dikya, kasama ang kanilang mga simpleng nervous system, ang advanced na pag-aaral ay maaaring magbigay ng mga insight sa mga pangunahing mekanismo ng cellular ng pag-aaral. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang mekanismo ng cellular na ito ay maaaring umunlad nang maaga sa kasaysayan ng mga sistema ng nerbiyos.

Itinatampok ng pag-aaral na ito ang kapansin-pansing kakayahang umangkop ng dikya at ang mga potensyal na aral na hawak nila para sa pag-unawa sa pag-aaral at pag-uugali sa ibang mga organismo.

