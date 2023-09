Ang SLIM Moon Lander ng Japan ay Nag-deploy ng Tiny Lunar Explorer

Kasama sa kamakailang paglulunsad ng SLIM moon lander ng Japan ang isang natatanging lunar explorer na tinatawag na Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2). May inspirasyon ng mga laruan ng mga bata, ang LEV-2 ay isang maliit na metal sphere na halos kasing laki ng bola ng tennis. Kapag nasa buwan na, aalis ito sa SLIM lander at babaguhin ang dalawang bahagi nito upang mag-navigate sa ibabaw ng buwan. Ang SLIM, o Smart Lander for Investigating Moon, ay ang unang soft lunar landing demonstration ng Japan at inilunsad kasama ng XRISM X-ray satellite sakay ng isang H-2A rocket.

Ang SLIM ay isang compact spacecraft na may sukat na wala pang 9 talampakan ang lapad at gugugol sa susunod na ilang buwan upang maabot ang lunar orbit. Pagkatapos nito, susuriin nito ang landing site nito sa loob ng Shioli Crater ng buwan sa loob ng isang buwan. Kung mapupunta ang lahat gaya ng binalak, lalabas ang LEV-2 mula sa lander at magsisimulang gumulong upang kumuha ng mga larawan ng landing site at sa paligid nito. Ang LEV-2 ay nilagyan ng dalawang camera at isang stabilizer upang tumulong sa pag-navigate, na nagpapadala ng data pabalik sa Earth sa pamamagitan ng LEV-1, isa pang probe na kasama ng SLIM.

Ang disenyo ng LEV-2 ay isang collaborative na pagsisikap sa pagitan ng HIRANO Daichi sa JAXA, tagagawa ng laruan na si Tomy, mga mananaliksik sa Doshisha University, at Sony Group. Ang mga mekanika ng pagbabago ng hugis na ginamit sa mga laruan ng mga bata ay ipinatupad upang payagan ang LEV-2 na gumalaw nang epektibo. Sa pamamagitan ng paggamit ng matatag at ligtas na mga teknolohiya sa disenyo, nabawasan ang bilang ng mga bahagi sa sasakyan, na nagpapataas ng pagiging maaasahan nito. Higit pa rito, nakatulong ang mga teknolohiya sa pagpapababa at pagbabawas ng timbang na matugunan ang mga hadlang sa laki ng paglipad sakay ng SLIM lander.

Ang maliit na roboball na ito ay hindi lamang nagsisilbi sa isang pang-agham na layunin ngunit ito ay naglalayong magbigay ng inspirasyon sa mga bata at pagyamanin ang interes sa agham. Ang pag-asa ay makikita ng mga bata ang LEV-2 at mabigyang inspirasyon na ituloy ang mga gawaing pang-agham.

– Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2): Isang maliit na metal sphere na idinisenyo upang tumawid sa ibabaw ng buwan at kumuha ng mga larawan.

– SLIM: Isang pagdadaglat para sa Smart Lander for Investigating Moon, isang spacecraft na idinisenyo para sa unang soft lunar landing ng Japan.

– Regolith: Ang layer ng maluwag na materyal na tumatakip sa solidong bato sa ibabaw ng buwan.

– Pinagmulan na artikulo: Inilunsad ng Japan ang SLIM moon lander, XRISM X-ray telescope sa space doubleheader (video)

– HIRANO Daichi (JAXA)

- Unibersidad ng Doshisha

– Grupo ng Sony