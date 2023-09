Inilunsad ng Japan ang Rocket to Moon sa Bid to Land on Lunar Surface

By

Ang Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ay matagumpay na naglunsad ng isang rocket sa buwan, na naglalayong maging ikalimang bansa upang makamit ang isang lunar landing. Lumipad ang H-IIA rocket mula sa Tanegashima Space Center pagkatapos ng ilang pagkaantala dahil sa kondisyon ng panahon. Nakasakay sa rocket ang Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) at ang X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), na parehong matagumpay na naghiwalay pagkatapos ng paglunsad.

Ang SLIM, ang lunar lander, ay naglalayong makarating nang may tumpak na katumpakan, sa loob ng 100 metro mula sa target nito, sa halip na isang pangkalahatang landing sa buwan. Umaasa ang JAXA na ang demonstrasyon na ito ay magbubukas ng mga pinto para sa mga bagong paraan ng landing sa hinaharap na mga misyon sa buwan at posibleng sa iba pang mga planeta. Inaasahang aabot ang SLIM sa buwan sa unang bahagi ng 2024 dahil sa ruta nitong matipid sa gasolina.

Kung matagumpay, sasali ang Japan sa United States, Russia, China, at India bilang isa sa mga bansang nakarating sa lunar surface. Ang India kamakailan ay naging pang-apat na bansa na nakamit ang isang lunar landing, partikular sa rehiyon ng lunar south pole.

Bilang karagdagan sa SLIM, ang misyon ng XRISM ay nakatakdang magsagawa ng mga obserbasyon bilang isang obserbatoryo sa kalawakan. Nilagyan ng teleskopyo, X-ray imager, at spectrometer, susukatin ng XRISM ang mga elemento sa mga bituin at galaxy at pag-aaralan ang space plasma. Ang misyon ay naglalayong magbigay ng hindi pa nagagawang mga detalye tungkol sa pagbuo ng mga malalaking istruktura na nabuo ng mga celestial na katawan.

Hindi ito ang unang pagtatangka ng Japan sa lunar landing. Nauna nang inilunsad ng bansa ang misyon ng OMOTENASHI sa pakikipagtulungan sa misyon ng Artemis I ng NASA, ngunit nawala ang komunikasyon, na humantong sa pagkayod ng mga operasyon sa pagbawi. Ang isa pang pribadong misyon ng Hakuto-R ay nabigo rin na matagumpay na makarating.

