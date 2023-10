Natuklasan ng James Webb Space Telescope ang mga Pares ng Jupiter-sized na mga Planeta na Inanod sa Kalawakan

By

Ang James Webb Space Telescope (JWST) ay gumawa ng isa pang kahanga-hangang pagtuklas sa kailaliman ng kalawakan. Itinuro ng mga astronomo ang teleskopyo patungo sa Orion Nebula at natagpuan ang tila mga pares ng napakalaking planeta na humahamon sa mga batas ng pisika. Humigit-kumulang 80 Jupiter-sized na mga planeta ang nakita, na malayang lumulutang sa kalawakan nang walang anumang gravitational attachment sa isang bituin. Tinaguriang "JuMBOs" (Jupiter Mass Binary Objects), lumilitaw na gumagalaw ang mga celestial body na ito.

Iniisip ng mga siyentipiko na ang mga planetang ito ay orihinal na nabuo malapit sa mga bituin ngunit kalaunan ay nakatakas sa open space. Ang pisika ng gas ay nagpapahiwatig na ang mga bagay na may masa ng Jupiter ay hindi dapat mabuo nang nakapag-iisa, at habang ang mga nag-iisang planeta ay maaaring paalisin mula sa mga sistema ng bituin, ang tanong ay nananatili kung paano maaaring ilabas nang sabay-sabay ang mga pares ng mga planeta. Si Mark McCaughrean, ang senior science advisor ng European Space Agency, ay umamin na ang sagot ay lumalabas sa mga mananaliksik at nag-iimbita ng teoretikal na input upang malutas ang misteryo.

Ang Orion Nebula, na kilala rin bilang M42, ay isang malapit na star nursery at isang napakaraming mapagkukunan ng astronomical na aktibidad. Matatagpuan sa dulo ng "espada" ng Orion, ang maliwanag na nebula na ito ay sumasaklaw ng ilang light years at utang ang kinang nito sa Trapezium, isang grupo ng apat na gitnang bituin. Ang Nebula ay nagho-host ng maraming bituin sa iba't ibang laki, mula sa mga 40 beses na mas malaki kaysa sa araw hanggang sa mga mas mababa sa 0.1 beses ang laki nito.

Ang pagtuklas ng mga hindi pangkaraniwang gas higanteng sistema sa loob ng Orion Nebula ay nagdulot ng matinding interes sa mga siyentipiko. Si Dr. Heidi Hammel, isang multidisciplinary scientist na nagtatrabaho sa JWST, ay nagpahayag ng potensyal na kahalagahan ng paghahanap na ito. Ang mga kasalukuyang modelo ng pagbuo ng planetary system ay hindi hinuhulaan ang pagbuga ng mga binary na pares ng mga planeta. Gayunpaman, iminumungkahi ni Dr. Hammel ang posibilidad na ang lahat ng mga rehiyon na bumubuo ng bituin ay maaaring mag-host ng mga double-Jupiter, double-Neptunes, at kahit na dobleng Earth, at ang mga nakaraang teleskopyo ay maaaring hindi sapat na malakas upang makita ang mga ito.

Upang tuklasin ang pinakabagong pagtuklas na ito at alamin ang mga kababalaghan ng buong Orion Nebula, nag-aalok ang European Space Agency ng interactive na tool na tinatawag na ESASky.

