Pagtuklas ng Jupiter: Ang James Webb Telescope ay Nagbubunyag ng Mga Nakatutuwang Larawan ng Gas Giant

Ang James Webb Space Telescope ng NASA ay patuloy na nagpapamangha sa mga siyentipiko sa mga natuklasan nito, sa pagkakataong ito ay nagbibigay ng mapang-akit na mga larawan ng kapaligiran ng Jupiter. Gamit ang pambihirang pananaw nito, ang Webb Telescope ay naglabas ng hindi pa nakikitang mga tampok na ikinagulat ng siyentipikong komunidad.

Ang isang groundbreaking na pagtuklas na ginawa ng James Webb Telescope ay ang pagkuha ng mga larawang naglalarawan ng isang high-speed jet stream na may sukat na higit sa 4800 kilometro ang lapad sa ekwador ng Jupiter. Ang mga larawang ito ay nag-aalok sa mga siyentipiko ng mga bagong insight sa klima at dynamics ng gas giant. Si Ricardo Hueso ng University of the Basque Country sa Bilbao, Spain, ay nagpahayag ng kanyang sorpresa, na nagsasabi, "Ang palagi nating nakikita bilang malabong ulap sa kapaligiran ng Jupiter ay lumilitaw na ngayon bilang malulutong na mga tampok na maaari nating subaybayan kasama ng mabilis na pag-ikot ng planeta."

Gamit ang mga instrumento nitong NIRCam, kumukuha ang Webb Telescope ng mga larawan ng Jupiter tuwing 10 oras sa buong araw ng Jupiter noong Hulyo 2022. Ang mga larawang ito, na kinunan sa apat na magkakaibang filter na may kakayahang makakita ng maliliit na pagbabago sa mga feature sa iba't ibang altitude, ay nagbigay-daan sa mga mananaliksik na pag-aralan ang kapaligiran ng Jupiter sa higit na detalye. Higit pa rito, ang teleskopyo ay nag-tap sa mas mataas na mga layer ng atmospera, na matatagpuan 25-50 kilometro sa itaas ng mga ulap ng planeta. Ang bilis ng naobserbahang jet stream ay sinusukat na humigit-kumulang 515 kilometro bawat oras, mas mabilis kaysa sa isang Category 5 na bagyo sa Earth.

Ang James Webb Space Telescope, ang pinakamalaki at pinakamalakas na teleskopyo sa kalawakan na nagawa, ay bahagi ng Great Observatories ng NASA. Ang pangunahing layunin nito ay upang makuha at ituon ang liwanag, na nagbibigay-daan sa mga siyentipiko na sumilip nang higit pa sa nakaraan kaysa dati. Nakaposisyon sa L2 Lagrange point, 1.5 milyong kilometro ang layo mula sa Earth, ang Webb Telescope ay nagbibigay ng natatanging vantage point para sa pag-aaral ng mga celestial na bagay at phenomena.

Ang mga mapang-akit na larawang ito ng Jupiter na nakuha ng James Webb Telescope, kasama ang kakayahan ng teleskopyo na makakita sa infrared na ilaw at ang pakikipagtulungan nito sa Hubble Space Telescope, ay nagbigay-daan sa mga siyentipiko na makita at masubaybayan ang jet stream ng Jupiter sa unang pagkakataon. Ang mga pagtuklas na ito ay nag-aalok ng mas malalim na pag-unawa sa atmospheric dynamics ng gas giant at nag-aambag sa aming mas malawak na kaalaman sa uniberso.

Pinagmumulan:

– NASA: James Webb Space Telescope: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/overview/index.html