Mga Bagong Insight: Paglalahad ng Nakamamanghang Star Formation sa Puso ng ating Milky Way Galaxy

Isang pambihirang rehiyon ng pagbuo ng bituin, na nababalot ng makapal na alikabok, ay natuklasan may 300 light-years lamang ang layo mula sa napakalaking black hole na naninirahan sa core ng ating Milky Way galaxy. Salamat sa mga groundbreaking na kakayahan ng James Webb Space Telescope (JWST), ang mapang-akit na panorama na ito ay nakuhanan sa lahat ng maningning na kaluwalhatian nito.

Tinaguriang "Sagittarius C," ang rehiyong ito na bumubuo ng bituin ay nakakasilaw sa nakasisilaw na pagpapakita ng 500,000 kumikinang na mga bituin sa isang backdrop ng ethereal blue luminescence. Ang koronang hiyas ng celestial marvel na ito ay isang assemblage ng mga baby star, na kilala bilang mga protostar, na matatagpuan sa loob ng compact cluster, na nakikita sa kaliwa ng larawan. Kabilang sa mga ito ay namamalagi ang isang namumuong bituin na nakaipon na ng mass na 30 beses na mas malaki kaysa sa ating araw, na nagpapahiwatig ng nalalapit nitong kapalaran bilang isang supernova sa loob ng ilang milyong taon.

Ang mga bituin ay ipinanganak sa loob ng mga kumpol ng malamig, siksik na molekular na hydrogen na sumusuko sa hila ng gravity, na bumagsak sa kanilang sarili. Ang mga cluster na ito ay nababalot ng interstellar dust, na tumutulong na mapanatili ang mga temperatura na malapit sa absolute zero. Sa ilang mga lugar, ang alikabok ay napakalalim na natatakpan na kahit na ang makabagong infrared vision ng JWST ay nagpupumilit na makapasok sa kanilang opaqueness. Gayunpaman, sa loob ng mga kosmikong ulap na ito ay namamalagi ang mga nagsisimulang bituin sa mga unang yugto ng pagbuo, tulad ng protocluster na ipinakita sa larawang ito, kung saan pinawi ng kanilang mga hangin ang bumabalot na alikabok, na nagpapakita ng kanilang napakatalino na pag-iral.

Ang nakakabighaning JWST na imaheng ito ng Sagittarius C, na sinuri ng isang internasyonal na koponan na nag-iimbestiga sa pagbuo ng bituin sa loob ng Galactic Center, ay pinamumunuan ni Samuel Crowe, isang undergraduate na estudyante mula sa University of Virginia. Binibigyang-diin ni Crowe ang pambihirang resolusyon at pagiging sensitibo ng napakalaking 6.5-meter na salamin ng JWST, ang pinakamalaking teleskopyo sa kalawakan na nailunsad, na nagbigay-daan sa pagtuklas ng maraming bagong nahanap na mga tampok.

Ang isang kapansin-pansing paghahayag ay ang pagkakaroon ng mga pag-agos na nagmumula sa mga protostar, na nagpapalabas ng nagniningas na luminescence laban sa backdrop ng makulimlim na molecular hydrogen cloud. Sa itaas ng madilim na ulap na ito ay matatagpuan ang mga bituin sa harapan, habang sa kahabaan ng ibabang gilid, ang mga bahagi ng ionized hydrogen ay kumikinang nang maliwanag sa ilalim ng impluwensya ng ultraviolet light mula sa iba pang kabataan at malalaking bituin. Bagama't nakita ng mga nakaraang pag-aaral ang ionized hydrogen na ito, ang malaking sukat ng rehiyong ito, na sumasaklaw sa 25 light-years bilang nakuha ng JWST, ay namangha sa komunidad ng siyensya. Nilalayon ni Crowe na pag-aralan nang mas malalim ang nakakaintriga na paghahanap na ito at imbestigahan ang misteryosong "mga karayom" na tumutusok sa ionized na gas sa tila random na oryentasyon.

Matatagpuan sa humigit-kumulang 26,000 light-years ang layo mula sa amin, ang Galactic Center ay isang mapang-akit na target para sa mga astronomer na gumagamit ng JWST dahil sa kapansin-pansing konsentrasyon ng pagbuo ng bituin. Ang Galactic Center ay nagbabahagi ng ilang pagkakatulad sa mga kalawakan na nabuo sa ilang sandali matapos ang Big Bang na natuklasan ng JWST, na lumilitaw na mas maliwanag kaysa sa inaasahan. Ang isang paliwanag para sa hindi pangkaraniwang bagay na ito ay ang kanilang pag-aalaga ng mas malalaking bituin kaysa sa mas lumang mga kalawakan.

Ang masinsinang pag-aaral sa Galactic Center ay nagbibigay-daan sa mga astronomo na suriin ang umiiral na mga teorya ng pagbuo ng bituin sa ilalim ng pinakamatinding kondisyon. Nilalayon nilang maunawaan kung ang malalaking bituin ay mas malamang na ipanganak sa loob ng mga rehiyong nagdudulot ng bituin ng galactic core o sa labas ng spiral arms ng Milky Way. Kadalasan, ang mga star-forming nebulae ay nagbubunga ng mas mataas na proporsyon ng pinakamaliit na malalaking bituin, na kilala bilang M-dwarfs, na ang birth rate ay bumababa habang tumataas ang stellar mass. Dahil dito, iilan lamang sa pinakamalalaking bituin, daan-daang beses na mass ng ating araw, ang umiiral sa loob ng Milky Way.

Ang pattern na ito, na kilala bilang ang stellar initial mass function (IMF), ay naguguluhan sa mga astronomo na hindi pa ganap na nauunawaan ang mga mekanismo ng pamamahala nito. Gayunpaman, dahil sa matinding pagbuo ng bituin na naobserbahan sa Galactic Center, may posibilidad na maabala ang IMF, na pinapaboran ang pagbuo ng isang kasaganaan ng napakalaking bituin. Kung totoo man ito, maaari rin itong malapat sa mga pinakaunang galaxy. Ang isang mas mataas na IMF ay maaaring magpaliwanag sa pambihirang liwanag ng mga kalawakan na ito, dahil ang pinakamalalaking bituin ay nagpapalabas ng pinakamaliwanag na liwanag.

"Ang Galactic Center ay isang masikip, magulong lugar," ang sabi ni Rubén Fedriani mula sa Instituto Astrofísica de Andalucía sa Spain. "May mga magulong, magnetized na ulap ng gas na bumubuo ng mga bituin, na pagkatapos ay nakakaapekto sa nakapalibot na gas sa kanilang mga umaagos na hangin, jet, at radiation. Binigyan kami ng Webb ng isang toneladang data sa matinding kapaligirang ito, at nagsisimula pa lang kaming maghukay dito."

